Vali Çiçek, 'Bünyan, 'Cam Teraslar Diyarı' denilecek bir noktaya geldi'

Kayseri il protokolü ile Bünyan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Değirmen Restaurant’ın açılışı gerçekleştirildi. Ardından Sokak Sağlıklaştırma Projesi ziyaret edildi ve son olarak İkinci Cam Seyir Terası ve Macera Yolu’nun açılışı gerçekleştirilildi. Açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il, ilçe müdürleri ve il protokolü katıldı. İkinci Cam Teras’ın açılış töreni sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Geldiğimden beri her zaman söylediğim bir cümle vardı. Bünyan'a belki de benim 8., 9., 10. gelişim. Bünyan'ın Kayseri'nin gözbebeği oldu. Buradaki Sultan Hanı, Karatay Hanı'yla beraber inanılmaz bir tarih oldu. Gerçekten Kayseri'nin hemen yanı başında bambaşka bir tarihin, bambaşka bir şehrin yattığı. Yalnız üzerindeki örtünün kaldırılması gerektiğini çok defa Kayseri'de söyledik. Ancak bunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim ki, çok çalışkan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Şehrin her yerine dokunuşunu hep beraber gördük. Ben de yakından takip ediyorum. İlk cam teras yapılmıştı. Yine özellikle ben orada o cam terasın olmasını istemiştim. Cam teras bittiğinde Selahattin Metin başkan göreve gelmişti. Göreve geldiği andan itibaren ne benim değerli meslektaşım Yücel Kaymakamımız durdu. Öyle bir çalıştılar ki, çalışmadılar savaştılar adeta. Geceleri olmadı, gündüzleri olmadı. Ben buna şahidim. Bunu tarihe not düşmek adına söylemek durumundayım. Birileri çalışır, birileri savaşır gibi çalışır. Bünyan'da yapılan buydu. İlk cam terası yaptığımızda 'Ya ne gerek var?' diyenlere, biz ikinci cam terasla cevap verdik. Çünkü biliyoruz ki, 500 bin kişinin ziyaret ettiğini gördük. Cam teras, hele ikinci cam terasla itibaren buranın artık simgesi oldu. Hani şelaleler diyoruz ya Yahyalı'ya, buraya da 'Cam Teraslar Diyarı' diyecek bir noktaya geldi. Evet. Birileri 'Ne gerek var?' diyebilir. Ama biz bu görüntüye aşığız. Biz Bünyan'a aşığız. Biz bu şehre aşığız” ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de yaptığı açıklamada, “Ben haftanın 7 günü Bünyan'da yaşıyorum, 24 saat Bünyan'da yaşıyorum. Bünyan'da belediyemizin 30 metrekare bir konut konukevi var, orada yaşıyorum. Çok mutluyum. Allah sayın valimizden, sayın kaymakamımızdan razı olsun. Ben Cenabıallah'ın sevgili kuluyum. Sayın kaymakamımız genç, aktif böyle. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Sayın valimizi, sayın büyükşehir belediye başkanımızı, sayın AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin desteğini tam arkamızda hissediyoruz” sözlerini kullandı.

Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem ise, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren sayın valimiz Bünyan'ın turizmine katkı sunmamız için bize destekledi. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Birinci cam terastan sonra şimdi ikinci cam terası da açıyoruz. Bugün inşallah vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla hizmete açacağız” açıklamalarında bulundu.