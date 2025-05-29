Vali Çiçek, Bünyan ERVA Yaz Şenliği'ne Katıldı

Bünyan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ERVA Spor Kulübü tarafından ‘Bünyan Spor Etkinlikleri ve 2’nci Geleneksel Yaz Şenliği’ düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Ömer Tekeş, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ERVA Spor Kulübü öğrencileri, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek Bünyan'a gelişi sırasında ilk olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından finanse edilen ve Bünyan Belediyesi tarafından desteklenen, 55 kadının istihdam edildiği mobilya işletmesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Selahattin Metin’den işletme hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, çalışan kadınlarla da bir süre sohbet etti.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Bünyan Belediyesini ziyaret eden Vali Çiçek, ilçenin durumu hakkında Belediye Başkanı Metin’den bilgiler aldı. Belediye ziyareti sonrası etkinlik alanında ERVA Spor Kulübü öğrencileri, aileleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek, “Biz ERVA Spor Okulları’nı açarken, Kayserililere şöyle söyledik; 'biz meydan okuyoruz, hiçbir çocuğumuzu kötülüklere, alçaklara, zehir tacirlerine kurban vermeyeceğiz. Bir çocuğumuzu dahi kaybetmeyeceğiz'. ERVA spor okullarıyla çocuklarımız, vatan, millet, bayrak sevgisiyle dolacak ve bize madalya getirecekler. Ailelerimize de teşekkür ediyorum, şu anda burada değil de evlerinizde dinleniyor olabilirdiniz. Ama sizler, evlatlarınızın yanında, onların arkasında destekçisi oluyorsunuz.” dedi

Ziyaret, etkinlik alanında kurulan Kadın Kooperatifleri stantlarının gezilmesinin ardından sona erdi.