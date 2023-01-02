Vali Çiçek, Bünyan kadın kooperatiflerini ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek’in Bünyan gezisine Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.

Vali Çiçek ve beraberindekiler, Bünyan Hanımeli Kooperatifi ve Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. Bünyan Çağlayan Kadın Kooperatifi’ni ziyaretinde konuşan Vali Çiçek, “Çağlayan Kadın Kooperatiflerimiz harikalar yapmaya devam edecek inşallah. Daha şimdiden müthiş ürünler üretiyor, adından söz ettiriyor. Özellikle gıdada gerçekten aranan markalar haline getirecek. İnşallah cam teras bölgesinde yemek yenilecek, özellikle ev işi ürünlerini insanların en iyilerini tadabileceği mekan haline getirecekler burayı. Ben şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Onlarla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bünyan Hanımeli Kooperatifi’ni de ziyaret eden Vali Çiçek, “Çok kısa süre olmasına rağmen ürettikleri el işi ürünler, özellikle tarihi ve kültürel değerlerin işlenmesi noktasında çok büyük bir yol katettiler ve bizlerin gurur kaynağı oldular. Çok kısa sürede tüm Kayseri’de bilinir hale geldiler, siparişler aldılar. Özellikle tanıtım günlerinde güzel satışlar yaptılar. Ben Hanımeli Kadın Kooperatifi ile gurur duydum. Bünyan’a değer kattıklarını inanıyorum. İnşallah emekleri artarak devam edecek ve tüm Türkiye’ye ürünlerini satacaklar. Çok daha yeni ve inovatif ürünler üretecekler. Ben Kayseri Valisi olarak Bünyan Kadın Kooperatifiyle, Hanımeli Kadın Kooperatifi, Bünyan için güçlerini birleştirdiler iki kooperatifini tebrik ediyorum onlarla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Vali Çiçek, kooperatiflerde kadınların yaptığı el emeği eserlere bakarak il protokolü ile birlikte alışveriş yaptı. Kadınlara destek oldu.