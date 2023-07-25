Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile bir araya geldi.

Kayseri Valisi Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kayserispor Sportif Direktörü Murat Duman da hazır bulundu.