Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile bir araya geldi.
- 25.07.2023 15:58
- Güncelleme: 25.07.2023 17:05
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile bir araya geldi.
Kayseri Valisi Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Kayserispor Sportif Direktörü Murat Duman da hazır bulundu.
İHA
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