Vali Çiçek: ”Çocuklarımız için GÖKTİM Akademi Projesi’ni başlattık ve yürütüyoruz”

Kayseri Valiliği ile Kayseri Üniversitesi, Türkiye Makina Mühendisleri Odası, Mekem Makine Otomasyon Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ve Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Derneği arasında protokol imzalandı. İmza töreni sırasında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek,”Çocuklarımız için GÖKTİM Akademi Projesi’ni başlattık ve yürütüyoruz” dedi.

Kayseri Valiliği ile Kayseri Üniversitesi, Türkiye Makina Mühendisleri Odası, Mekem Makine Otomasyon Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ve Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Derneği arasında; ileri malzemeler, teknoloji, inovasyon, sanayi uygulamaları, gençlik girişimleri, mentörlük ve eğitim alanlarını kapsayan iş birliği protokolu imzalandı. Kayseri Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Mekem Makine Otomasyon Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti yetkilisi Mehmet Koç katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek imza töreni sırasında yaptığı konuşmada, “GÖKTİM Akademi, benim Kayseri Valisi olarak çok önem verdiğim ve özellikle yakından takip ettiğim kıymetli bir proje. Melikgazi Kaymakamlığımızın himayelerinde yürüyen ve çocuklarımızı işin içine alan muhteşem bir proje. Hepinizin bildiği gibi bir yanda spor merakı olan çocuklarla ERVA, bir yanda sosyal bilimlere meraklı çocuklarla Mektep Melikgazi ve Marifet Mektebi; diğer yanda da mühendislik alanında önemli yerlerde olacak çocuklarımız için GÖKTİM Akademi Projesi’ni başlattık ve yürütüyoruz. Memleketimizin çocuklarını yalnız bırakmamak adına, onların yanında sadece okul zamanlarında değil, okul dışında da olmak; onları belli bir hedefe yönlendirmek ve yönlendirdikleri hedefte sürekli yanlarında bulunmak amacıyla ortaya çıkarılmış bir proje. Bu kapsamda şehrimizdeki önemli kurumlar ve kişilerle birlikte yol yürüyoruz. Kayseri Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sadece bu projede değil her projede elini değil gövdesini taşın altına koyan ekibiyle birlikte hem üniversiteyi hem de projeleri başarıdan başarıya koşturan kıymetli bir hocamız. Bu projenin içerisinde olmasaydı olmazdı. Önemli sorunlarımızdan biri de yaz meselesiydi. ‘Yaz olunca ne yapacağız?’ diyorduk. Çünkü çocuklarımızın bize en çok yazın ihtiyacı var. Tam da bu noktada Kurtuluş Karamustafa hocamızın devreye girerek ‘Merak etmeyin, biz varız’ demesi bizleri oldukça mutlu etti. ‘Bütün üniversitemiz size açık; yeter ki burada bilim olsun, ilim olsun, yeter ki Kayseri için, memleket için bir şeyler olsun’ demesiyle birlikte GÖKTİM biraz daha güçlenmiş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine yaptıkları uluslararası ve ulusal projelerle takdirimizi kazanmış, şehrin sevgisini kazanmış Makina Mühendisleri Odası’nın bu projede olması çok anlamlı. Burada bulunduğum süre boyunca organizasyonun nasıl yapılması gerektiğini, şehrin nasıl tanıtılacağını ve savunma sanayine nasıl katkı sağlanacağını bizlere göstermiştir. Makina Mühendisleri Odası Başkanımız Süleyman Varol’a teşekkür ediyorum. Birçok konuda kendilerine dahi söylemeye gerek duymadan, ‘Yeter ki gençler için bir şey yapalım’ diyerek hiçbir maddi menfaat gözetmeden, tam tersine kazandıklarını bu şehrin çocukları için harcamayı bilen bir firma. Onların da ‘Biz sizinleyiz ve projeye inanıyoruz’ demeleri benim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından; iş birliği protokolü Vali Çiçek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından imzalandı.