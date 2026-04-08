Vali Çiçek, 'Çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere karşı Kayseri'de bir model ortaya koyduk'

Battalgazi Mahallesi’ndeki yapımı tamamlanan Sağlık ERVA Spor Kulübü açılışı yapıldı. Yapılan açılış sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, suça sürüklenen çocukları zehirlemek isteyenlere karşı bir model ortaya koyduklarını belirterek, “Herkes sadece ortaokul, lise öğrencileriyle uğraştığımızı sanıyor. ERVA’da çalışan kaç tane üniversite öğrencisi var biliyor musunuz? Burada 70 tane Spor Akademisi'ndeki öğrencimiz mentorluk yapıyor. İş insanlarımız diyor ki 'Ben sana aylık 10 bin lira burs vereceğim, 20 bin lira, 30 bin lira burs vereceğim; karşılığında bir şey istemiyorum ama burada mentorluk yap'. Sadece ERVA’da 70 tane Spor Akademisi öğrencisi var. Aslında üniversite hayatı da burada başlıyor. Şu an üniversitede burayla ilgili birçok doktora tezi ve yüksek lisans çalışması var. Bu bir model, gerçekten her mahallede olan bir model. Yine Göktim'le Mühendislik Fakültesi'nden 40 tane üniversite öğrencimiz mentorluk yapıyor. Marifet Mektebi programının açılışındaydık; 30 tane Edebiyat Fakültesi Sosyoloji öğrencisi mentorluk yapıyor ve her birisi iş insanlarımızın burslarıyla. Hem üniversitenin işin içerisinde olduğu, hem iş dünyasının işin içerisinde olduğu, hem yerel yönetimlerin işin içerisinde olduğu hem de Valiliğin. Biz iddiayla Kayseri'den şöyle bir şey söylüyoruz: Biz suça sürüklenen çocuklarla, çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere karşı Kayseri'de bir model ortaya koyduk ve bu modele de inanıyoruz. Bütün şehir buna inanıyor, ailelerimiz inandı ve bambaşka bir aile olduk” açıklamalarında bulundu.

‘ERVA, KAYSERİ’NİN KENDİ DİNAMİKLERİYLE ORTAYA ÇIKARDIĞI MUHTEŞEM BİR PROJE’

ERVA’ya, Göktim’e, Marifet Mektebi’ne ve 'Sensiz Olmaz' projesine Kayseri halkının destek olduğunu ve Kayseri halkının kendi dinamikleriyle ortaya çıktığını vurgulayan Vali Çiçek, “Artık sadece ERVA değil; ERVA’mız, Göktim'imiz, Marifet Mektebi'miz, 'Sensiz Olmaz' projemiz, Yeşilay'daki yaptığımız tesis Sosyal Rehabilitasyon Tesisimizle bu ayağın birçok modelini uyguluyoruz. Terkedilen o dezavantajlı büyük çocuklarımıza 'Sensiz Olmaz' projesiyle beraber her alana koşmaya çalışıyoruz ve çığ gibi büyüyecek. Bu projeye Kayserililer sahip çıktı, siz sahip çıktınız en başta. Ben bütün Kayserililere çok teşekkür ediyorum ama bu Kayseri'nin kendi içerisinde, kendi dinamikleriyle ortaya çıkardığı muhteşem bir proje olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.