Vali Çiçek'den Kayseri'nin iki ilçesine su sporları merkezi müjdesi

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin su sporlarında önemli bir merkez olacağını ifade ederek bu alanda yeni bir müjdeyi duyurdu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Vali Gökmen Çiçek, “2025 yılında yaptığımız çalışmalarla Kayseri, su sporları merkezi olma yolunda çok önemli bir mesafe kat etti. Yapımı tamamlanan Kuşçu Su Sporları Merkezi hizmete açıldı. Zamantı Irmağı üzerinde Böke Kano Merkezi ile Şıhbarak Kano Merkezi çalışmalarını tamamladık. Kapuzbaşı ise rafting alanı olarak ilan edildi ve faaliyetler başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Yeni merkezin müjdesini veren Vali Çiçek, “Şimdi sırada Özvatan ve Develi ilçelerimiz var. Özvatan’da su sporları merkezi yapılmasına ilişkin ihale tamamlandı, çalışmalar başladı. Kararlıyız; Kayseri, su sporlarında Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olacak. Baharın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” açıklamasını yaptı.