  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek: 'Dertli, vizyoner insanlarla bir arada bulunmak gurur verici'

Vali Çiçek: 'Dertli, vizyoner insanlarla bir arada bulunmak gurur verici'

KAYSERİ İNOVDER 2026 Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, 'Birlik ve beraberliğiyle farkındalığını ortaya koyan bir şehiriz, şehrimizin sorunlarını konuşmak için anında bir masa etrafında toplanabiliyoruz. Şehrimizde İNOVDER gibi dertli ve gerçekten vizyoner insanların oluşturduğu büyük bir sivil toplum kuruluşuna sahip olmaktan dolayı onur duyuyorum' dedi.

Vali Çiçek: 'Dertli, vizyoner insanlarla bir arada bulunmak gurur verici'

İnovatif İş İnsanları Derneği (İNOVDER), yeni yılda yürütecek olan çalışmalarını paylaşmak amacıyla ‘2026 Vizyon Tanıtım Programı’ düzenledi. Düzenlenen programa Vali Gökmen Çiçek, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İNOVDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Esad Talo, oda başkanları, İNOVDER yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyası katılım sağladı.
Program kapsamında konuşan Vali Çiçek, “Birlik ve beraberliğiyle farkındalığını ortaya koyan bir şehiriz, şehrimizin sorunlarını konuşmak için anında bir masa etrafında toplanabiliyoruz. Bir vali için bu çok büyük bir şans, bunu çok kıymetli buluyorum. Ben ekonomist veya iş insanı değilim, dolayısıyla İNOVDER’e de bakış açım daha farklı olabilir fakat valisi olduğum ilde genel merkezi olan; dertli ve gerçekten vizyoner insanların oluşturduğu büyük bir sivil toplum kuruluşuna sahip olmaktan dolayı onur duyuyorum. Çok kıymetli işler yapıyorlar, biliyoruz ki yetim çocuklarına burslar veriyorlar, şehit ailelerimize destek veriyorlar. Sosyal sorumluluk projelerinde büyük yük alıyorlar” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Donanımlı Gençlik, Güçlü Türkiye'nin Temelidir'
'Donanımlı Gençlik, Güçlü Türkiye'nin Temelidir'
Talas'ta Üç Aylara Coşkulu Karşılama
Talas'ta Üç Aylara Coşkulu Karşılama
Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek
Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek
Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor
Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor
Hakan Topuzoğlu, 'Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli'
Hakan Topuzoğlu, “Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!