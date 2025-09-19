Vali Çiçek, Develi OSB planını açıkladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı. Vali Çiçek, OSB ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’de özellikle OSB’deki istihdamın yoğun olduğu sektörleri elimizden kaçırmamamız lazım. Çünkü OSB’ler dolduğunda yatırımcı ucuz arsa, kolay yatırım yapabileceği şehirlere doğru gidecek. Sanayiciler geldiğinde uluslararası veya İstanbul ya da Ankara’dan, büyük illerden ilimize yatırım yapmak istediklerinde yüksek maliyetli arsalar gösterirsek şehrimizi tercih etmeyecekleri bir gerçek. Açılan, kapanan işletme sayısı, sanayicilerin alan tercihleri ile ilgili sürekli çalışıyoruz. Sıkıntılarımızdan birisi şuydu; düşük maliyetli sanayi arsası vermekte zorluk yaşadığımız olmuştu. İncesu’da hemen genişleme alanını genişleterek İncesu OSB alanı 2 milyon metrekare büyüttük. Ciddi bir alan oluşturduk. Büyük yatırımcılardan şu talep geldi; OSB’nin içerisinden bir demiryolu hattı geçirip fabrikamızın önünden yükleme yapıp buradan Mersin’e götürebileceğimiz bir imkan sağlanabilir mi? denmişti. Bu büyük bir zorluk ve konuyla ilgili istişareler gerçekleştirildi. Bunların hepsi birer istihdam. Bir sonraki adım da şehrin yeni bir OSB’ye ihtiyacı olmasıydı. İstişareler sonucu 4. OSB’yi kurma kararı aldık. 7 milyon metrekareye doğru gideceğiz, ilk etapta 4.5 metrekare oluşturuldu Erciyes OSB kamulaştırması tamamlanmak üzere 1 aya kadar başlayacak. Dün Develi’yi ziyaret ettik. Milletvekillerimiz ile Develi’de de OSB yapma konusunda hemfikiriz. Alanı gezdik, bir alan belirlendi. 4-5 milyonluk bir alanı sanayiye açmak durumundayız. Süksün’de küçük sanayi sitesi kurulması tüzel kişiliği oluşturuldu bitmek üzere. Sanayiciye hızlı arsa verilmemesinden dolayı çevre illere gidenler oldu ve bundan kaynaklı üzülüyordum. Şu an arsa tahsisleri ile bu alan oluşturuldu” diye konuştu.

Vali Çiçek, “İhracatı Geliştirme Kurulu başkanlığımda, Ticaret Odasının özellikle ev sahipliğinde, İhracatı Geliştirme Kurulu oluşturuldu. Bütün şirketlerle görüşerek, onların önündeki engelleri kaldırmak, neler yapabilirizle ilgili çalışmalar başlattık. Yaklaşık üçüncü toplantımızı yaptık ve istihdamı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Ama şöyle bir şeyle karşılaşıyorum; İş dünyası bana diyor ki, işçi bulamıyorum. Dışarıdakiler de iş bulamıyorum diyor. Şimdi bu mekanizmayı da bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Yani İŞKUR bu konuda ciddi bir gayret gösteriyor. Türkiye'de belki de tek büyük bir istihdam fuarı yapıldı. Bunu büyük bir memnuniyetle söylüyorum. Bütün şirketlerin, insan kaynakları geldi. Hepsi programa katıldı. 100 bin kişiye kadar ziyaretçi oluştu o gün. 8 bin kişi o fuarda istihdam edildi. Bu 8 bin kişinin tamamı çalıştı mı? Belki 2 bine düştü. Belki bine düştü ama bu bir çabaydı” şeklinde konuştu.