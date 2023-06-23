Vali Çiçek, Develi'yi ziyaret etti

 Vali Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Develi ilçesini ziyarette etti. Vali Çiçek Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'dan ilçe hakkında bilgi aldı. 

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  • 23.06.2023 20:55
  • Güncelleme: 23.06.2023 20:55
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Vali Çiçek, Develi'yi ziyaret etti

Vali Gökmen Çiçek’in ilçe ziyaretleri kapsamında Develi’yi ziyaret etti. Develi İlçesinde ilk durağı Develi Kaymakamlığı olan Vali Çiçek’e Kaymakamlığa gelişi sırasında Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Develi Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.  Vali Çiçek, ilçe Kaymakamı Enes Emircan Buyuran’dan ilçenin durumu ve yatırım çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Develi Belediyesine geçen Vali Çiçek’i, burada Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’dan ilçenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları, mahallelerin durum ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgiler aldı. 

Vali Çiçek, belediye ziyareti sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Develi ilçemizde içten, samimi, misafirperver hemşehrilerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Kaymakamımız ve belediye başkanımız, ilçe için canla başla çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Belediye ziyaretinin ardından Develi Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret eden Vali Çiçek, 16-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanın’da açık olan Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı hatırlatarak, bütün vatandaşlarımızı fuara davet etti.

Vali Çiçek, Develi İlçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Kadın Kooperatifi ziyaretinin ardından, Sindelhöyük Balıkevi, Sindelhöyük Kamış ve Hasır Üretimhanesi, Çamlık Mesire Alanı, Soysallı Büğleyen Mesire Alanı’nı ve Sarıca Mahallesi’nde bulunan çilek bahçesini ziyaretti. 

Programının devamında Develi İlçe meydanında her yıl düzenlenen Kurban Bayramı Kutlama Etkinliği’ne katılarak vatandaşların bayramını kutlayan Vali Çiçek, ‘Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum’ projesi kapsamında tekvando eğitimi alan öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

1ha

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