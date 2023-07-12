Vali Çiçek: 'Dilenciler konusunda taviz vermeyeceğiz'

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı basın toplantısında Kurban Bayramı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 122 dilenciye işlem yapıldığını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 12.07.2023 11:38
  • Güncelleme: 12.07.2023 11:38
  • 81
Vali Çiçek: 'Dilenciler konusunda taviz vermeyeceğiz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ‘Kültür Yolu ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu Tanıtımı’ basın toplantısına katıldı. Vali Çiçek burada yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda 122 dilenciye işlem yapıldığını açıkladı. Çiçek, “Kayseri’de güven timleri ve uyuşturucu ile mücadele ekiplerimizle beraber büyük bir yol katetmiştik. Son zamanlarda dilencilerin şehirde arttığıyla ilgili serzeniş ile karşılaştığım oluyor. Bayramda 122 tane dilenciye işlem yaptığımızı ve bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
‘TURİZMDE HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALABİLMEMİZ İÇİN HEPİMİZİN AYNI NOKTAYA ODAKLANMASI GEREKİYOR’
Vali Çiçek, şehrin turizm açısından da değerli olduğunu söyleyerek, “Kayseri’ye gelmeden önce Kayseri ile ilgili araştırma yaptığım da turizm ile ilgili bir önceliğim yoktu. İstihdamın artması yönünde çalışmalar yapmayı düşünmüştüm. Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerinin olduğunu görünce şaşırdım, bir yıldır her ilçedeki turizm yerlerini görmeye çalışıyorum. Bir o kadarda görmediğim yerler var. Kayseri’nin mistik havasını bir anda keşfetmek kolay değil. Turizmde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için hepimizin aynı noktaya odaklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Sosyal medya dolandırıcılığı artarak devam ediyor

Sosyal medya dolandırıcılığı artarak devam ediyor

Melikgazi'den 54 daire 3 dükkan için kentsel dönüşüm ihalesi

Melikgazi'den 54 daire 3 dükkan için kentsel dönüşüm ihalesi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye modeliz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye modeliz'

8 bin 885 hayvanın aşı ve küpeleme ücreti Talas Belediyesi'nden

8 bin 885 hayvanın aşı ve küpeleme ücreti Talas Belediyesi'nden

'Gençliğin aklına takılanlar'ı bu kez Sedat Anar cevapladı

'Gençliğin aklına takılanlar'ı bu kez Sedat Anar cevapladı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

5
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

6
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOM Şube'den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

KOM Şube’den operasyon: çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor

Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor

DAHA FAZLA
Akkışla Belediye Başkanı Arslan, 'Seçim döneminde vadettiklerimizi yerine getiriyoruz'

Akkışla Belediye Başkanı Arslan, “Seçim döneminde vadettiklerimizi yerine getiriyoruz”

Türkiye'nin Müslüman Oranı Düşüyor mu?

Türkiye’nin Müslüman Oranı Düşüyor mu?

Ruhsatsız silah cephaneliği çökertildi

Ruhsatsız silah cephaneliği çökertildi

Bünyan'ın hayali gerçek oluyor: Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor

Bünyan'ın hayali gerçek oluyor: Bünyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı