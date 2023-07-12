Vali Çiçek: 'Dilenciler konusunda taviz vermeyeceğiz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ‘Kültür Yolu ve Soğanlı Vadisi, Hürmetçi Yılkı Atları Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu Tanıtımı’ basın toplantısına katıldı. Vali Çiçek burada yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda 122 dilenciye işlem yapıldığını açıkladı. Çiçek, “Kayseri’de güven timleri ve uyuşturucu ile mücadele ekiplerimizle beraber büyük bir yol katetmiştik. Son zamanlarda dilencilerin şehirde arttığıyla ilgili serzeniş ile karşılaştığım oluyor. Bayramda 122 tane dilenciye işlem yaptığımızı ve bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

‘TURİZMDE HAK ETTİĞİMİZ YERİ ALABİLMEMİZ İÇİN HEPİMİZİN AYNI NOKTAYA ODAKLANMASI GEREKİYOR’

Vali Çiçek, şehrin turizm açısından da değerli olduğunu söyleyerek, “Kayseri’ye gelmeden önce Kayseri ile ilgili araştırma yaptığım da turizm ile ilgili bir önceliğim yoktu. İstihdamın artması yönünde çalışmalar yapmayı düşünmüştüm. Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerinin olduğunu görünce şaşırdım, bir yıldır her ilçedeki turizm yerlerini görmeye çalışıyorum. Bir o kadarda görmediğim yerler var. Kayseri’nin mistik havasını bir anda keşfetmek kolay değil. Turizmde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için hepimizin aynı noktaya odaklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.