Vali Çiçek, Diplomatları Soğanlı 'da ağırladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve Türkiye Cumhuriyeti- Paraguay diplomatik ilişkilerinin 70'nci yılı kutlamaları kapsamında 13 Büyükelçi ve 10 Konsolos olmak üzere toplam 23 kişilik diplomat ekibini Soğanlı 'da ağırladı.

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  • 20.09.2023 13:30
  • Güncelleme: 20.09.2023 13:30
Vali Çiçek, Diplomatları Soğanlı 'da ağırladı

Soğanlı Vadisi turuna, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altuntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Alonso Campos Fallas, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastrotovic, Ekvador Büyükelçisi Fanny de Lourdes Puma Puma, Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, El Salvador Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De las Casas Diaz, misyon şefleri ve fahri konsoloslar katıldı.

Soğanlı Vadi turunda konuşan Vali Çiçek “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Soğanlı Vadisinde bir turizm atağı başlatmıştık. Bunun meyvelerini almaya başladık. Şu anda bölgeye çok ciddi bir rağbet var. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı nedeniyle, 23 kişilik bir diplomat ekibini Soğanlı Vadisinde ağırlıyoruz. Bölgenin kalkınması için ilimiz ve ülkemiz turizmine katkısının olacağını düşündüğümüz her türlü faaliyetin altında bizim imzamız olacak ve yapılacak her türlü faaliyeti destekleyeceğiz. Kayseri için, ülkemiz için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Diplomatlar ile sıcak hava balonuna binen Vali Çiçek, “Misafirlerimiz vadiyi ve Erciyes’i gökyüzünden izleme fırsatı buldular. Büyüleyici manzaraya karşı hayranlıklarını gizleyemediler. Ziyaretlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi
Vali Çiçek ayrıca Türkiye Cumhuriyetimiz ile Paraguay Devleti’nin diplomatik ilişkilerinin 70. yılını kutladığını belirtti 

Diplomatlar adına konuşan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi  Ceferino Adrian Valdez Peralta’da “Bölgenin atmosferi bambaşka, gerçekten hayran kaldık. Vatandaşlarımızın burayı görmesini çok istiyorum. Paraguay’dan buraya gelecek olan turist sayısını 3’e katlayacağız. Sayın Valimize bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

1ha

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