Vali Çiçek, 'Dünya var oldukça camilerden ezanlar okunacak, bayrak en yükseklerde dalgalanacak'

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman - Fatma Fırıncı Cami’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murad Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, dünyanın var olduğu sürece ezanların dinmeyeceğini ve bayrağımızın en yükseklerde dalgalanacağını belirtti. Vali Çiçek, “Osman Fatma Fırıncı. Anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım; çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak, bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Kayseri’de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer” şeklinde konuştu.

‘CAMİLERİ BULUŞMA YERİ YAPMAMIZ LAZIM’

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, adres tarif ederken camilerin referans alınması gerektiğini belirterek, “Elhamdülillah son 23 yıldır bu camiye, cemaate, hafıza verilen değer herhalde şimdiye kadar Cumhuriyet tarihindeki pik noktasına ulaşmıştır diye düşünüyorum. Ancak burada ufak bir problemimiz var. Cami sayımız çoğalıyor, cemaatimiz yok diyoruz. Cemaat de olur. Bizim ihmal ettiğimiz bir nokta var. Camileri buluşma yeri yapmamız lazım. Yani tabiri caizse adres tarif ederken de camileri kullanmamız lazım. 'Eviniz nerede?' dediklerinde 'Falanca camiyi geçince 300 metre sağda', 'Filan mescitten 200 metre geride' gibi ifadeleri kullanmak lazım” açıklamalarında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Fırıncı ailesine ve Melikgazi Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Fırıncı ailesi tarafından böyle güzel bir eserin kazandırılması ve Melikgazi Belediyemizin de buna vesile olması bağlamında her birinizi ben ayrı ayrı teşekkür ederek, değerli Fırıncı ailesini, geçmişlerimize rahmet dileyerek buradan sizleri selamlıyorum. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve şu anda en büyük desteğini sağlayan Bahçeli’nin güzel iş birlikleriyle bereketi yaşıyor ve hayırlı işlere imzalar atıyoruz. Bazen insanlar bulunduğu ortamın kadir kıymetini bilmezler. Allah yoklukla terbiye etmesin ve elimizden bu güzellikleri almasın. O güzellikleri kaybettiğimizde farkına varırız. Bu anlayış içerisinde Kayseri’mizde güzel işlere imzalar atılıyor. Gerek Büyükşehir’imiz gerekse ilçe belediyelerimiz gece gündüz demeden belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyor” ifadelerini kullandı.

Borcu olmayan, kredi çekmeyen ve faizi olmayan bir belediye olduklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Allah’ın izniyle bu havaların düzelmesiyle birlikte yazın başladığımız ilk açılış oluyor. Kentsel dönüşümde en hızlı kentsel dönüşüm uyguladığımız mahallemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi oldu. Hemen kanal boyunda 125 tane gecekonduyu anlaşarak yıktık ve Yıldırım Beyazıt 1. etabı bitirdik. 2. etap bitmek üzere, bu yaz inşallah teslim ediyoruz. 3. etabın da anlaşmalarını şu anda bitirmek üzereyiz. İnşallah Bakanlığımız’ın Cumhurbaşkanımız’ın onayından sonra 3. etap kentsel dönüşümü başlatmış olacağız. Bu açtığımız 3. cami oluyor 6 sene içerisinde. Bir tane de Kur'an kursu bitirdik. İnşallah bunların hepsi imkanlar elverdikçe devam ediyor. Türkiye’de kaç tane belediye var biliyor musunuz? Bin 405 tane belediye var. Borcu olmayan, kredi çekmeyen, faizi olmayan kaç tane belediye var? Bunu övünerek söylüyorum elhamdülillah. Biz 2020’den beri bir kuruş kredi çekmedik. Faiz ödemiyoruz. Borcumuz yok, elimizden geldiğince yasal çerçevede izinleri alarak bütün işlemlerimizi yapıyoruz. Mimarımız burada, inşaatı yapan Hakan Bey’e teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle hayırseverimize, evlatlarına teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise şu şekilde konuştu: “Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 'Allah’ın evlerini ancak Allah’a ve ahirete iman edenler yapar. Ey müminler. Allah’ın evlerini bina edin ve orada Allah’ın ismini yüceltin ve yükseltin. Allah bundan hoşnut olacaktır.' İşte bu ayet-i kerimeden sonra bütün Müslümanlar dünyada nereye gitmişse cami, mahallelere de mescit bina etmişlerdir ki Rabbimizin ismini yüceltmek için. İşte bugün de burada bunu yaşıyoruz.”

Hayırsever Osman Fırıncı da Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na ve Mimar Hakan Bey’e teşekkür ederek, “Fırıncı ailesi olarak bu camimizin açılışına hoş geldiniz. Bu camimizi hayata geçirmemizde en büyük etken olan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Bey’e mimarımız Hakan Bey’e, diğer emeği geçen bütün çalışanlarımıza, maddi manevi bizlere destek veren hayırsever dostlarımıza, aileme, eşime, en çok da kardeşime burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.