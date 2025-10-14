Vali Çiçek'e 85 Günde bitirilen katlı kavşak sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsalda ulaşım konforunu arttırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında şehrin trafiğinde ciddi rahatlama sağlayacak olan Meteoroloji Katlı Kavşağı, 85 gün gibi rekor sürede bitme noktasına geldi.

Akşam saatlerinde çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Başkan Büyükkılıç, beraberinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e de adeta bir sürpriz yaptı. Kavşak alanına gelen Vali Çiçek, karşılaştığı manzara karşısında hem şaşırdı hem de memnuniyetini dile getirdi.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, çalışanlara kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Burada Sürpriz Olsun Dedim”

Vali Çiçek’e projenin önemi hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyorum. Burada sürpriz olsun dedim. Organize Sanayi’mize giden, üniversitemizden gelen 3’erden 6 şeritli yolu tamamlamıştık, oraya Davud El Kayseri ismini verdik. Burada hem kavşak düzenlemesi, hem altgeçit, üstgeçit boyutuyla ama en önemlisi Talas’tan çıkan vatandaşımız Erciyes Üniversitesi’nden hiçbir ışıkla karşılaşmayacağı, bu konforla gideceği bir ortamı hazırlıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’e teşekkür ederek, “Bize güvenen, bizi seçen, seven ve Kayseri’mize hizmet etmeye vesile olan hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. 85 günde bu hale geldi, aydınlatması da tamam, alt tarafın asfaltını da önümüzdeki günlerde tamamlamak suretiyle, kuru peyzajı da yaparak şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

“Heyecanla Açılışı Bekliyorum”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Başkan Büyükkılıç’ın sürprizi karşısında yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Akşam akşam Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın sürpriziyle karşılaştım. Başkanımız, bu alanı 85 gün içerisinde hem altgeçit hem kavşak hem de Kayseri trafiğinin Erciyes’e ve organizeye giden yönünü bütün alanları rahatlatacak bir çalışma yapmış. Bugün geldim ki çalışmanın sonuna gelmişiz, 29 Ekim’de açacaklarının müjdesini verdiler. Gerçekten çok mutlu oldum, Kayseri trafiği açısından sessiz sessiz, uzmanlarla beraber başkanımızın çalıştığını biliyordum ancak bu kadar hızlı sürede bitebileceği aklıma gelmiyordu, çok büyük bir yatırım yapılmış burada. Hem altgeçidin üstünde düzenlenen kavşak noktaları hem altgeçidin direkt Erciyes’e çıkması beni çok şaşırttı. Buradan 3 ay önce geçtiğimde burası bir araziydi, akşam bana sürpriz oldu. Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum, çalışanların emeklerine sağlık. Heyecanla açılışı bekliyorum, 85 günde bu hale gelmesinden dolayı inanılmaz sürpriz yaşadım.”

Kayseri trafiğine nefes aldıracak olan Meteoroloji Katlı Kavşağı, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda şehrin modern şehircilik vizyonunun da önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.