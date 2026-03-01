Vali Çiçek'e Fahri Sivaslı Beratı verildi

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verildi.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programında, ilk görev yeri olan Akıncılar Kaymakamlığı dönemindeki hizmetlerinden dolayı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç tarafından ‘Fahri Hemşehrilik Beratı’ takdim edildi.

