Vali Çiçek, “E-Ticaret eğitimleri vermek, milli bir meseledir”

Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen eğitime Vali Gökmen Çiçek, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Akdeniz Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Onur Kılıçer ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, E- Ticaretin önemini vurgulayarak, “E- Ticaret eğitimlerini sürekli vermek ve tüm Türkiye’de vermek milli bir meseledir. 3 tane buradan yararlanacak kişi çıksa bu şehir için, aileler için memleketimiz için çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla ısrarla, takiple, sık sık bu eğitimleri vermek zorundayız, anlatmak zorundayız. Özellikle kadın girişimcilik açısından. Ben Kayseri’de bu manada çok bir dönüşümün olduğunun farkındayım. Kadın kooperatifleri kurduk biliyorsunuz, hala kadın kooperatiflerinde E-Ticaret noktasında istediğimiz seviyede değiliz. Satış yapılıyor, ticaret yapılıyor ama E-Ticaret noktasında istediğimiz seviyeye gelmiş değiliz. Dolayısıyla eğitimlere çok daha fazla önem vermek zorundayız, kendimiz açısından da Vali açısından baktığımız zamanda bu eğitimlere özellikle göndermek zorundayız. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi memleket için çok kıymetli. Dolayısıyla Ticaret Odamızın da bu konuda hassasiyeti çok büyük. Ben dört senedir buradayım, Ömer Gülsoy her konuşmasında E- Ticaret şehrimizin geleceği ve şehrimiz için çok kıymetli diye defalarca bahsediyor. Türkiye’deki E- Ticaretteki yerimizi başka iller merak etmez ama Ticaret Odamız bu istatistikleri sürekli olarak gündemde tutuyor. Eğer ticaretin başkentiysek, eğer imkansızlıkları imkana çeviren bir şehirsek, uzakta olmamıza rağmen, bozkırda olmamıza rağmen ihracat rekorları kırmayı yıllardır bilen bir şehirsek, erkekleriyle tarih yazmış bir şehirsek kadınlar sayesinde olduğunu biliyoruz. E- Ticaret eğitim kısmını sadece kadınlara değil, gençlere, üniversite öğrencilerine ısrarla devam ettirmek durumundayız. Ben bu programların devam etmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise konuşmasında, “İşletmelerin daha etkin, daha başarılı, daha düşük maliyetlerle çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması için E- Ticaret akıl almaz bir rekabet avantajıdır” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kayseri’nin, 2024 yılı E-Ticaret Uyum Endeksi sonuçlarına göre 11 bin 383 e-ticaret işletmesiyle İstanbul'un ardından Türkiye genelinde 2’nci sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdiğine dikkat çekerek, “Bizler ahiliğin kurulduğu şehir olarak babalarımızın, dedelerimizin ticaretteki ahlakını elbette özümseyeceğiz; ancak teknolojik değişimlere karşı da mutlaka açık olmamız gerek. Kayseri Ticaret Odası olarak biz de üyelerimize dijitalleşme, kurumsallaşma ve e-ticaret alanında kendilerini yenilemelerini ve güncellemelerini ısrarla her platformda tavsiye ediyoruz. Göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana dijitalleşmeyi ve e-ticareti en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Bu konuda da yüzlerce eğitim, panel, konferanslar verdik. Konusunda uzman kişileri odamızda ağırladık. Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Kayseri, 2024 yılı E-Ticaret Uyum Endeksi sonuçlarına göre 11 bin 383 e-ticaret işletmesiyle İstanbul'un ardından Türkiye genelinde 2. sırada yer alarak büyük bir başarı göstermiştir. Bunda Ticaret Odamızın katkıları da büyüktür. Bu başarı, Kayseri iş dünyasının dijitalleşmeye verdiği önemin açık bir göstergesidir. Özellikle mobilya, dekorasyon ve ev tekstili gibi üretim gücümüzü dijitale taşıyarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise, E-Ticaret, E- ihracat konusunda girişimcileri bilgilendirmeyi ve kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından girişimcilere E- Ticaret eğitimi verildi.