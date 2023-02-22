Vali Çiçek: “Elbistan'da 'cenazeler defnedilmeyi bekliyor' haberi kesinlikle yalandır”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde geride enkaz bıraktı. 42 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken bugün Elbistan ilçesinde bazı cenazelerin bekletildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu yöndeki sosyal medya paylaşımlarını yalanlayan Elbistan Kaymakamlığı ve Elbistan Koordinatör Valisi Gökmen Çiçek, bu haberlere inanılmamasını istedi. Kaymakamlık açıklamasını da etiketleyen Vali Çiçek, “Defnedilmeyi bekleyen hiç bir cenazemiz yoktur.Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan Elbistan'da cenazeler defnedilmeyi bekliyor haberi kesinlikle yalandır” paylaşımında bulundu.