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Vali Çiçek 'Emniyet teşkilatımız bizi gururlandırıyor'

Emniyet personeline yönelik düzenlenen 'Rütbe Terfi ve Ödül Töreni'ne katılan Vali Gökmen Çiçek, 'Teşkilatımız bir seferberlik ruhuyla çalışıyor ben buna şahidim. Emniyet teşkilatımız bizi gururlandırıyor' dedi.

Vali Çiçek 'Emniyet teşkilatımız bizi gururlandırıyor'

Terfi eden ve ödüllendirilen emniyet personellerine yönelik "Rütbe Terfi ve Ödül Töreni" düzenlendi. Kayseri Polis Evi’nde gerçekleştirilen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, emekli olan personeller, ödül alan personeller, terfi eden personeller ve aileleri katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, “Yapacak hâlâ çok işimiz var, hâlâ yürüyecek çok yolumuz var. Çok kısa sürede yaptığımız işleri görüyoruz. Teşkilatımız bir seferberlik ruhuyla çalışıyor; ben buna şahidim. Emniyet teşkilatımız bizi gururlandırıyor. Emek veren bütün personelimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, bir üst rütbeye terfi eden 49 personel ile başarı belgesiyle ödüllendirilen 351 personele, rütbeleri ve başarı belgeleri Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Haber Merkezi

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