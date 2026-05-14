Vali Çiçek, “En dezavantajlı mahallelerde bile her yerde olacağız”



Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm Kayseri’de 69 spor okulu ve bunların hiçbirisi Valiliğin değil. İçerisinde şirketlerimiz, kurumlarımız, odalarımız, belediyelerimiz, STK’larımız, yani koskoca bir harekete dönüştü bu. Kayseri bir ses veriyor. Diyor ki biz, okul aile birlikleri, kurumlar, STK’lar, hep beraber inandık. Çocuklarımızı dijitalden, dijital bağımlılıktan kurtarmanın yolunun spor olduğuna inandık. Her mahallede en dezavantajlı mahallelerde bile her yerde olacağız. Ama bunu dertli insanlarla yapacağız, dertlilerle yürüyeceğiz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Eczacı Odası tarafından hayata geçirilen Eczacı Odası ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Kayseri’nin en dezavantajlı mahalleri olmak üzere her yerde olacaklarını ifade eden Vali Çiçek, “3 yıl önce başladığımız süreçte o zaman 1,2,3,4,5,6 diye giderken hayal kuran acaba 60-70’leri göreceğiz mi diye. Ama bugün 69’ncu ERVA Spor Okulu, 17 bin 200 kişiye ulaşmış olmasının gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Birileri neler yapıyorlar, niye yapıyorlar, niçin bu kadar uğraşıyorlar diyebilir. Biz biliyoruz, bu çocuklarımızı zehirden, alçaklardan, dijital bağımlılıktan kurtarmanın en önemli yolu spor. Dolayısıyla kim ne derse desin, çocuklarımızı spora, çocuklarımızı lisanslı sporcu yapmaya sadece sporcu olmaları için değil, onları sporla özellikle uğraşmalarını sağlamaları için şehir olarak el birliği yapmış durumdayız. Adeta seferberlik başlatmış durumdayız. Tüm Kayseri’de 69 spor okulu ve bunların hiçbirisi Valiliğin değil. İçerisinde şirketlerimiz, kurumlarımız, odalarımız, belediyelerimiz, STK’larımız, yani koskoca bir harekete dönüştü bu. Kayseri bir ses veriyor. Diyor ki biz, okul aile birlikleri, kurumlar, STK’lar, hep beraber inandık. Çocuklarımızı dijitalden, dijital bağımlılıktan kurtarmanın yolunun spor olduğuna inandık. Her mahallede en dezavantajlı mahallelerde bile her yerde olacağız. Ama bunu dertli insanlarla yapacağız, dertlilerle yürüyeceğiz. Dolayısıyla Eczacılar Odası, Sayın Valimiz derdiniz derdimizdir. Biz sadece para kazanmak için değil, biz bu şehrin tüm dertlerine elimizi değil gövdemizi taşın altına koymak istiyoruz diyerek yanımda yer aldıkları için ve Eczacılar Günü’nde burayı hazırlıkları ve Kayseri’nin çalışkan çocuklarına hediye ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.