Vali Çiçek: 'Erva'larla beraber Kayseri, lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk beşe geldi'

Açılışın ardından konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri, Erva’larla beraber bugün lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk beşe geldik. Adeta sporcu fabrikası kurduk. Madalyalar gelecek. Şampiyonluklar gelecek. Olimpiyatlar gelecek. Buna inanıyorum” dedi.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen AFAD ERVA Spor Kulübü’nün açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “En başından itibaren Kayseradar olarak sürece hakimsiniz ve süreci beraber yaşıyoruz. İlkinde de beraberdik. 56’ncuda da beraberiz. Gerçekten Erva başka bir şey. Erdemlerimizle varız dedik. Her mahallede olacağız dedik, meydan okuyoruz dedik. Ve geldiğimiz noktada 1 buçuk yılda 59’ncu Erva spor okulunu açıyoruz. Bakın 120 antrenör, 175 eğitici, 16 bin öğrenci. Her bir Erva’nın okul aile birliği. Muhteşem bir şey halinde gidiyor. Gençlerimizle beraber birbirimize bir söz verdik. Ben Erva spor okullarını açacağım. Kıyafetlerinden tutun da hiçbir ücret almadan onların hem milli manevi değerleri hem de sporla beraber onların yanında olacağım diye söz verdim. 59’ncuyu açtık sözümde durmaya çalışıyorum. Onlar da sözlerinde duruyorlar. Onlar da bana demişlerdi ki; ‘Sayın Valim madalyalar getireceğiz. Sizi gururlandıracağız’. Ve gerçekten çok mutluyum bu konuda. 59 değil. Kayseradarın da şahitliğiyle 159’ları inşallah açacağız. Ben sizlere de çok teşekkür ediyorum. En başından itibaren bu projeye verdiğiniz desteği biliyorum. Buna inandığınızı biliyorum. İnşallah biz bu projeye inandık. Sadece ben mi? Muhtarlarım, müdürlerim. Az önce konuşmamda söyledim. Dedim ki; bu projenin arkasında muhtarlarım var. Bu projenin arkasında belediyelerim var. Bu bölgenin arka il müdürlerim var. Bu projenin arkasında halkımız var. Bu projenin arkasında devletimiz var dedim. Bize inansınlar, güvensinler. İnşallah Kayseri Erva’larla beraber bugün lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk beşe geldik. Adeta sporcu fabrikası kurduk. Madalyalar gelecek. Şampiyonluklar gelecek. Olimpiyatlar gelecek. Buna inanıyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.