Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları 15 bin öğrenciyi aştı'

Erdemlerimizle Varız ( ERVA) Projesi kapsamında 56.’sı olan Çetin Şen ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, il müdürleri, il Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bizim derdimiz en ücra mahallelerde, bütün sokaklarda hiçbir gencimizi kendi kaderi ile baş başa bırakmayacağız, yalnız bırakmayacağız onlarla beraber olacağız, onlarla spor yapacağız onlarla değerler eğitimi yapacağız, onlarla arkadaş olacağız. Bugün ERVA spor okullarının öğrenci sayısı 15 bini aştı ailelerimizle birlikte koskocaman bir aile olduk. ERVA spor okulları hiçbir gencimizi alçaklara teslim etmeyeceğimizin haykırışıdır. Biz gençlerimizle sadece okulda değil, okul dışında da birlikte olmak durumundayız. Dolayısıyla buna inananlarla beraber çığ gibi büyüyerek yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

ERVA projelerinin önemli bir proje olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Hakikaten yapılan iş kıymetli yapılan işin sadece bugün için değil bundan sonrası için daha büyük önemi var çocuklar burada bedenen, zihnen gelişmekle kalmıyorlar. Erdemlerimizle varız sloganının altını doldurarak her alanda bedenen, zihnen, fikren, ruhen yetişmiş gençler olarak büyük ve güçlü Türkiye’nin yapı taşları olarak gelişecekler” diye konuştu.