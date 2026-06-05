Vali Çiçek, “ERVA Spor Okulları artık sürdürülebilir ve hızını kesmeyecek sarsılmaz bir projedir”



Vali Gökmen Çiçek, ERVA Spor Okulları’nın 70’ncisi olan ORAN ERVA Spor Kulübü’nün açılışı sonrası yaptığı açıklamada, “ERVA Spor Okulları artık sürdürülebilirliği olan ve hızını kesmeyecek sarsılmaz bir projedir. Kayserililerden sadece dua istiyoruz, desteklerini devam ettirsinler” dedi.

ERVA Spor Okulları’nın 70’ncisi olan ORAN ERVA Spor Kulübü’nü Ağırnas Mahallesi’nde açıldı.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, ERVA Spor Okulları’nın artık sürdürülebilir bir proje haline geldiğini belirterek, “Şunu özellikle söyleyeyim, inanın muhteşem bir seviyede ilerliyor. Biz 3 yıl önce bu işe başladığımızda her mahallede spor okulu açacağız dediğimizde, buralar siz gittikten sonra sürdürülebilir mi diye sormuştunuz. Ben de tek gayem bu, bunu kurumsallaştırabilmek için uğraşıyoruz demiştim. Şunu iddia ile söylüyorum. Bugün ERVA Derneği ile beraber, yürütme kuruluyla beraber, aile birliği başkanları, hamileriyle, antrenörleriyle beraber kesinlikle sürdürülebilir ve artık Gökmen Çiçek hiç ilgilenmese de artık vali yardımcılarımız ilgilenmese de yürüyebilecek bir sistem olarak hem ekonomik bütçesi hem hamileriyle ilişkileriyle olmuştur. Kayseri bu projeyi artık kabullenmiştir. Bu Valiliğin falan projesi değil, bu artık Kayseri’nin bir projesidir. Kayseri’den, Türkiye’ye dalga dalga yayılan bir proje. Artık ERVA diye bir gerçek var Kayseri’de. Erdemlerimizle Varız dediğimiz bu projede biliyorsun bir dönem ara verdim yürütülebilir olmasını daha da sağlamak için. Artık kendi antrenörleri direk ERVA’ya bağlı antrenörler, maaşı sigortasının ERVA tarafından ödendiği. Okul aile birliği, antrenörleri, üniversitedeki stajer öğrencileri, hamileri, her bir kolu ayrı düşünülmüş bir proje haline geldi. Rabbim kolaylık verdi, yolumuzu açtı. Bunu gururla, cesaretle söylüyorum. ERVA Spor Okulları artık sürdürülebilirliği olan ve hızını kesmeyecek sarsılmaz bir projedir. Kayserililerden sadece dua istiyoruz, desteklerini devam ettirsinler” dedi.