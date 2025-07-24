Vali Çiçek: 'ERVA Spor Okulları benim şeref ve namus meselem'

Melikgazi Şirintepe Mahallesi'nde İl Müftülüğü tarafından yaptırılan “İl Müftülüğü Özden Hatun Gençlik Merkezi ve ERVA Spor Kulübü"nün açılış töreni sonrasında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Müftü bey çok iddialıydı. Bana en iyilerinden birini biz yapacağız dedi. Çünkü birçok iş adamımız salınlar açtı. Bu kendi içerisinde tatlı bir rekabet oluşturdu. Her bir ERVA Spor Okulu’nun bir öncekinden daha iyi olmasını sağlamaya çalışan bir rekabetin içerisinde bulduk kendimizi. İçerisinde kütüphanesi, dinlenme salonları, duşları ve soyunma odalarıyla her şeyi düşünülmüş muhteşem bir salon ortaya çıktı. Müftülüğümüzü tebrik ediyorum. ERVA Spor Okulları benim şeref ve namus meselem. EVRA, erdemlilerimizle varız demek. Kayseri’deki okul öğretmenlerimizin bulduğu bir isim. Kayseri’nin kendi projesi. Çığ gibi büyüyoruz. 15 bini geçtik 16 binlere geliyoruz. Buradan şampiyonlar çıkacak. Daha geçen hafta 2 Balkan şampiyonumuz çıktı. Avrupa’da üçüncümüz çıktı. Türkiye şampiyonları çıktı. Bunun yararını 4-5 yıl sonra göreceğiz. Çocuklarımızdan da onun sözünü aldım. Yorulsanız da, tükenseniz de pes etmek yok. Burası sizin eviniz. Burayı kapattırmayacaksınız. Ben bile kapatmak istesem ortalığı yıkacaksınız. Türk gençlerinin yakıştığı yerler spor salonları” diye konuştu.