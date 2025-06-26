Vali Çiçek, 'ERVA spor okulları sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de çığ gibi olacak'

Diyanet Vakfı tarafından Kocasinan Argıncık Mahallesi’nde ERVA Spor Okulu açıldı. 55’inci olan spor okulunun Kayseri’nin öz projesi olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her ERVA Spor Okulu açılışında benim için bayram havası oluyor. 1 buçuk yıl önce bir yola çıktık ve kim derdi ki bugün 55’incisini açacağız. Büyük mücadeleler verildi, emekler sarf edildi. Ne olursa olsun pes etmeyeceğiz. Bir derdimiz var; hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmamak. Bütün gençlerimizi sadece birilerinin çocukları olarak değil, koskoca bir Türk milletinin evladı olarak görüyorum. Onları geleceğimiz olarak gördüğümüz gibi annelere, babalara söylüyorum. Evlatlarınız sadece sizin yavrularınız değil, koskoca bir Türk milletinin geleceği. Onlar bayrak gibiler ve onlar olduğu sürece de, bu memleket yüz yıl değil, binlerce yıl, ayakta duracak. Ama onların spor salonlarında, ilim yuvalarında, sanat okullarında olmasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

’55. SAYI, 15 BİN ÖĞRENCİ’

Vali Çiçek ayrıca, “Bugün 55. sayıya ulaşmış, 15 bin öğrenciye ulaşmış bir spor okulundan bahsediyorum. Bunlar devam edecekler. Bırakmayacaklar, pes etmeyecekler. Ben de bu ilin valisi olarak onları bırakmayacağımı onlara söz verdim. Biz aramızda anlaştık. Onlar burayı bırakmayacaklar, ben onları bırakmayacağım. Hep beraber, ekibimizle beraber devam edip çığ gibi daha da büyüteceğiz. Bugün başka illere artık örnek olmaya başladı. Diğer iller bunu uygulamaya başladı. İnşallah tüm Türkiye'de ERVA spor okulları sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de çığ gibi olacak. ERVA; Kayseri valiliği himayelerinde yürütülen bu proje, Kayseri'nin kendi öz projesi” diye konuştu.

Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan da projenin mahallesinde uygulanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “böyle bir imkan mahallelerde bulunmuyor, görülmüyor ama biz bunları gördük. Sevincim böyle bir imkanı bizlere sağladıkları içindir. Ayrıca sabah saatlerinde beri kapalı olan yolların açılması ve mahallemizin daha güzel bir mahalle olmasını istiyoruz” dedi.