Vali Çiçek: 'ERVA'ya herkes inandı'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 54.’sü olan DSİ ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum ama bunun çığ gibi büyüyeceğini bekliyordum. Çünkü Kayserililerin evlatlarına olan tutkuları, milletlerine olan tutkuları, memleketlerine olan tutkuları bunu bize gösteriyor. Bugün 54’üncüyü açmak ve sadece açmak değil, ilk başlayan öğrencileri bile takip ediyoruz. Bırakma yok, ayrılma yok. Her geçen gün salonlarımız arttıkça arttı. Başarılar gelmeye başladı. Artık koskocaman bir aile olduk. O yüzden ERVA Spor Okulları Projesi gerçekten artık valiliği çok ötesinde bir proje. Kayserilinin kendi içerisinden çıkardığı bir proje haline geldi. Ve bu ancak Kayserililere yakışırdı. O yüzden hayalimin belki çok ötesinde oldu ama çok gururluyum. Kayseri’den sonra farklı illerden ekipler geldi. Bizim burada bir hafta incelemelerde buldular. Anadolu'da başka bir ilimizde 23’üncüye doğru onlar da hızla gidiyor. Başka bir ilimizde 10 tane. Erzincan Valimiz bu konuda çok istekli ve gerçekten bu meseleye çok inanmış şekilde devam ediyor. Farklı illerimizde 6'lar, 7'ler açıldı. Bu işte önemli olan dediğim gibi açmak değil, takip süreklilik madalyalar ve bir aile gibi olabilmeniz. Biz ekibimizle beraber öyle olduk. Bütün her birimiz bu işe inandık” ifadelerini kullandı.