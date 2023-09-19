Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik tarafından düzenlenen yemekte, gazi ve aileleriyle bir araya geldi.

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  • 19.09.2023 15:20
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:30
Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik tarafından düzenlenen yemekte, gazi ve aileleriyle bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen yemeğe, Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tugğ. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı. Vali Çiçek yemekte yaptığı konuşmada; “Kahraman gazilerimiz, sizler vatan müdafaasında mücadele ederken sonunuzu düşünmediniz. Önce vatan dediniz, bu uğurda yara aldınız ve gazi oldunuz. Size böyle dedirten ve düşündüren şey vatan sevginiz olduğu kadar inancınızdı elbette. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde ’Allah yolunda yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir. Rengi kan rengi kokusu ise misk kokusudur.’ buyurmuştur. İşte bu inançla siz gazilerimiz, Peygamber’imizin müjdesine mazhar olmuş ayrıcalıklı kişilersiniz” diye konuştu. Millet olarak dünyanın birçok yerinde şehitler ve gaziler verdiğimizi belirten Vali Gökmen Çiçek, “Biz gerçekten büyük bir milletiz. Dünyanın birçok yerinde gaziler verdik, şehitler verdik ve o sayede ayakta duruyoruz” dedi. Vali Çiçek konuşmasının sonunda, gaziler ve yakınlarının bir sıkıntıları, dertleri ve talepleri oldukları zaman kendisine ulaşabileceklerini ifade etti.

Program Vali Çiçek’in gaziler ve aileleri ile tek tek ilgilenmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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İHA

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