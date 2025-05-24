Vali Çiçek: 'Gençlerimiz, memleket sevdalarını, robotlarla yarıştırdılar'

Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlendi. Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “17. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının Kayseri’ye verilmesinden dolayı Sayın Bakanıma şükranlarımı sunuyorum. Açılış konuşmasında da söylemiştim. Bu yarışmayı sadece robotların oluşturduğu kablolardan, sensörlerden ve motorlardan ibaret görmüyoruz demiştim. O robotların içerisinde bir emek, bir azim, bir heyecan ve bir memleket sevdası var demiştik. İşte gençlerimiz, memleket sevdalarını, robotlarla yarıştırdılar. Onlara çok teşekkür ederim. Kayseri’de böyle bir yarışmanın olmasından dolayı da bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.



AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise “Dört gündür bu program burada sürüyor. On binin üzerinde öğrencimiz katıldı. 14 ülkeden öğrenciler katıldı ve yarışmalar yaptı. Bu yarışmaların hiç birinin kaybedeni yok, gerçekten kazananı var. Kayseri bu tür organizasyonlara alıştı. İnşallah bundan sonra da böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapar. Ben burada başarılı olan bu kürsüye çıkan 45 kişinin dışında, tüm katılan öğrencilere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Şuanda bu salonda Türkiye’den başka 14 ülke temsil ediliyor, 3 bin 903 robot yarışıyor. 10 bin 508 öğrencimiz burada yarışıyorlar. Yarışmanın ötesinde birbirlerine kardeş oluyorlar, arkadaş oluyorlar. Ben Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonların bundan sonraki süreçte şehirde ve gençler arasında muhteşem işlere vesile olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı konuşmasında “İnşallah bu salonda yeni Selçuk Bayraktarlar çıkacak. İnşallah ülkemizin yapmakta olduğu teknoloji hamlesine katkı sağlayacak, damga vuracak ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek bilim insanları çıkacak. On binden fazla öğrencimizin burada olması ve muhteşem eserlerle böylesine çılgınca bu yarışmayı desteklemesi bizi çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Neredeyse kusursuz bir biçimde bu organizasyonu düzenleyen ve on binden fazla misafirimizin, şehrimizde problemsiz bir biçimde yarışmaya iştiraklerini sağlayan Milli Eğitim Müdürümüze ve katkı sağlayan bütün çalışanlara da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.



AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Yeni Türkiye yüzyılında tam bağımsız, büyük Türkiye olma yolunda, bilimin ışığında gençlerimizin bu tür etkinliklerde bulunması, gerçekten bizim için çok önemli. Büyük Türkiye yolunda teknolojiyi takip ederek, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak hareket eden siz gençlerin hepinizi tebrik ediyorum” sözlerini kullandı.

14 farklı ülkeden 10 bin 508 öğrencinin katıldığı Uluslararası MEB Robot Yarışması, yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini protokol tarafından almasının ardından sona erdi.