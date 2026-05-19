Vali Çiçek 'Gençlerimiz sürekli spor salonlarında olacak'

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Spor Kompleksi Atletizm Sahası’nda program düzenlendi.

Program sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; “Yine bir 19 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz. Her zaman söylediğim konu şu: Kayseri bambaşka bir coşkuyla kutluyor milli bayramları. Yine 19 Mayıs'ta gençlerimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bütün gençlerimiz, siz de gördünüz, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Aileleriyle beraber büyük bir coşku var. Biz Kayseri'de gençler için hem Büyükşehir Belediyemiz hem Valiliğimiz hem Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, iddiayla söylüyorum, Türkiye'de gençler için en fazla proje yapan illerden birisiyiz. Bugün gençlerimiz için yürütülen projeler o kadar çok ki, gençlerimiz de buna karşılık veriyor. Az önce gezerken gördüm, her bir gencimiz spor kulüplerindeki bana bir madalya gösterdi. Daha dün bir sporcumuz dünya üçüncüsü olmuş tekvandoda, Antalya'da 43 ülkenin katıldığı, onu getirdi. Yine bir başka sporcumuz, "Sayın Valim, bu madalyayı Kayseri'ye getirdim. Şehrimizin valisi olarak size veriyorum." dedi. Macaristan'da Avrupa şampiyonu olmuş. Yine Avrupa ikincisi birazcık buruktu, dedim ki: "Ya sen Avrupa ikincisi olmuşsun, niye üzülüyorsun bu kadar?" Dedi ki: "Ben bayrağımı en yukarıya çıkarmak isterdim. İkinci sırada bıraktığım için üzülüyorum." O kadar çok madalyayla az önce karşılaştım ki. Bakın, her zaman söylüyorum, ERVA açılışlarında da söylüyorum. 19 Mayıs Gençlik Bayramı olduğu için bu vesileyle bir kere daha söylüyorum, bu tarihleri yazın. Yıllar sonra bugün milat olan günler olarak değerlendireceğiz. Çünkü bütün her bir spor kulübümüz, her bir spor kursumuz özel, devlet fark etmez madalyalarla adeta ambargo koydu. Güreşte, boksta, judoda, tekvandoda, voleybolda, her takım sporlarında ve bireysel sporlarda. Ama bireysel sporlarda şu an 524 madalyayı sadece 1,5 yıl içerisinde getirdiler. Ve bunların hepsi uluslararası şampiyonlar, daha doğrusu %80'i diye söylüyorum. Şimdi şu konuştuğumuz dakikada bile dünyanın birçok yerinde sporcularımız Kayseri adına, Türkiye adına yarışıyorlar. Bundan dolayı çok mutluyum. Ben özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençliğe bu bayramı armağan eden başta Atamızı saygıyla anarken bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Gençlerimiz sürekli spor salonlarında olacak. Sürekli sanat salonlarında olacak. Hem bizleri hem ülkemizi hep gururlandıracaklar. Dolayısıyla Kayseri'de bununla bir gurur duyacağız. Hepinize de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.