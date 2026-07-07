Vali Çiçek, “GÖKTİM ayakları yere basan ve üzerine düşünülmüş bir projedir”



‘GÖKTİM Melikgazi HES Kablo Teknoloji Atölyesi’ ve Yaz Okulu’nun açılışı programı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Ayakları yere basan ve gerçekten üzerinde düşünülmüş sadece sabah kalkıp GÖKTİM kuralım diye GÖKTİM’i kurmadığımız gençlerle ilgili bütün projelerin saç ayağı gibi birbirlerine eklemlendiği, ERVA Spor Okullarını yaparken bir amaç doğrultusunda değil 5-6 amacı bir araya getirebileceğimiz, milletimizin geleceği adına Kayseri’nin ses vereceği bir projeyle ortaya çıktık” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, ‘GÖKTİM Melikgazi HES Kablo Teknoloji Atölyesi’ ve Yaz Okulu’nun açılışı programı sonrası açıklamalarda bulundu.

Vali Çiçek, GÖKTİM projesiyle ilgili olarak, “Millet olarak şu anda hepimizin gençliğinden, ortaokuldan itibaren seferber olması gerektiğini düşündüğüm bir zaman diliminde yaşıyoruz. Çünkü dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir zaman olmuş mudur bilmiyorum. Dolayısıyla çocuklarımızın ortaokuldan, liseden itibaren dünyayı değiştirebileceğini inandırabileceğimiz bir zaman diliminde yaşıyoruz ki bunu gençlerin tüm dünyada ortaya koyduğu başarı hikayelerinin aslında lisede, üniversitede bir fikirle başladığını biliyoruz. Dolayısıyla 4 ay kısa bir süre değil, 4 ayda daha fazla şey değiştirebilirdik, değiştirmeliyiz. Ben özellikle şunu söylüyorum. Ayakları yere basan ve gerçekten üzerinde düşünülmüş sadece sabah kalkıp GÖKTİM kuralım diye GÖKTİM’i kurmadığımız gençlerle ilgili bütün projelerin saç ayağı gibi birbirlerine eklemlendiği, ERVA Spor Okullarını yaparken bir amaç doğrultusunda değil 5-6 amacı bir araya getirebileceğimiz, milletimizin geleceği adına Kayseri’nin ses vereceği bir projeyle ortaya çıktık. Özellikle GÖKTİM’in kurulması, Mektep Melikgazi, Maarifet Mektebi, Sensiz Olmaz aslında bunlar zincirin bir halkası gibi birbirlerine eklemlenmiş projelerdi. Ancak işin gerçeği ben de bu kadar kısa sürede başarıların geleceğini bilmiyordum. Şunu görüyorum sizler de görüyorsunuz. İnanılmazlar, dünyayı başka türlü görüyorlar ve birçok şeyi bizden farklı tasarlayabiliyorlar. Onların içlerindeki hayalleri ortaya çıkarabilecek bir sistem kurmamız gerekiyordu. GÖKTİM Akademi bu manada bambaşka bir derdin ortaya çıkardığı bir sonuç” şeklinde konuştu.