Vali Çiçek, 'Havaalanı Dış Hatlar bölümünü tamamıyla lojistik depo olarak tahsis ettirdik'

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği tarafından desteklenen ‘Gökbörü yanında, tehlike uzakta’ projesi kapsamında Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği’ne ekipman teslimi gerçekleştirildi. Düzenlenen törenin ardından konuşan Vali Gökmen Çiçek, arama kurtarma ve acil durumlarda Kayseri’nin hazır olduğuna vurgu yaptı.

Kahramanmaraş depreminde Kayseri’nin desteklerine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, “Deprem zamanı, özellikle de Maraş depreminde, bütün o bölgeye Kayseri'nin hem arama kurtarma hem de yardım anlamında nasıl yağmur olup yağdığını hepimiz biliyoruz. Kayseri gerçekten de deprem bölgesine akın akın gitti. Bugün Maraş'ta kime sorarsanız sorun, Kayseri'nin o depremdeki mücadelesini takdirle karşıladıklarını duyarsınız. Kayseri Valisi olarak o bölgelerde görev yaparken arkamda çok büyük bir gücü görmüştüm. Bunu sadece etkileyici bir cümle olsun diye söylemiyorum, adeta yağmur olup yağdık. Bütün bir Kayseri, sokaklarda akın akın gelmişti. Depremden hemen sonra da Kayseri'nin dertli insanları ve dertli gençleri, biz bir daha böyle deprem yaşadığımızda daha profesyonel ve hazır olmak adına şehrimizde birçok arama kurtarma derneği kuruldu ve büyütüldü. Gökbörü de onlardan birisi. 3 kişi Osman Şahan başkanlığında yola çıkıyorlar. Bugün ise ekipmanları, araçları ve her şeyleriyle hazır halde yüzlerle ifade edilen bir ekibe ulaştılar. Diyorlar ki, ‘Türkiye'nin neresinde olursa olsun, sadece Kayseri'de değil, bir deprem, bir afet olursa, Allah korusun, biz varız. Koşacağız, yetişeceğiz ve milletimizi darda bırakmayacağız’ diyorlar. Biz Kayseri olarak sadece burası için değil, tüm Türkiye için hazır hale geliyoruz” açıklamasını yaptı.



Havaalanında bulunan Dış Hatlar binasını, lojistik depo olarak tahsis ettikleri müjdesini veren Vali Çiçek, “Kayseri'ye bir müjdeyi de buradan paylaşmış olayım. Dış hatlar terminali, bildiğiniz gibi yeni bir havalimanı yapıldı, muhteşem bir havalimanı. Dış hatlar bölümünü tamamıyla lojistik depo olarak tahsis ettirdik. Yani Devlet Hava Meydanları İşletmesinden Valilik ve AFAD olarak istedik ve tahsisini aldık. Şu an AFAD Müdürümüz Rıfat Bey, orayı tamamen hazır bir depo haline getiriyor ve yeni bir birlik oluşturduk. Kayseri'de öyle bir arama kurtarma birliği geldi ki, bununla ilgili çok büyük bir bütçe kuruldu AFAD bünyesinde. Havaalanının koskoca binasını, Türkiye'nin neresinde bir deprem veya afet olursa, uçakların kalkabileceği şekilde lojistik depo olarak planlamaya başladık. Şu an ihale aşamasındayız. Konteynerler şeklinde, içinde her türlü arama kurtarma ve diğer malzemelerle beraber hazır hale getirilecek. Düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir yerden acı bir haber geldiğinde, beş dakika içinde intikal edecek havalimanındaki hazır AFAD ekibimizle orada olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Arama birliklerinin önemine de değinen Vali Çiçek, “Arama birliği Kayseri için çok önemliydi. 55 ama eğitimlerle beraber 100’e ulaşacak ve her zaman hazır kıta bekleyecek. Gönüllülerimiz, AFAD gönüllüleri, Türkiye'de gerçekten en iyi ve en nitelikli arkadaşlarımız. Bu anlamda örnek bir iliz. Gökbörü, ANDA, Turkuaz, Yesevi, Koza, Hayrat ve İHH gibi arama kurtarma ekiplerinin donanımları şu an çok artırıldı. Ben ANDA'yla, Yesevi'yle, Gökbörü'yle, İHH'yla, Turkuaz'la gurur duyuyorum. Gökbörü, genel merkezi de Kayseri'de olan ve arkadaşlarımızın bir dertle yola çıktıkları bir dernek. Bugün açılışını, proje tanıtımını ve malzeme dağıtımını yaptığımız Gökbörü, tüm gurur kaynaklarımızdan biri. Arkadaşlarımız sadece afetlerde değil, Kayseri'yi ilgilendiren her konuda ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyuyorlar. Ben Osman Şahan ve ekibini, tebrik ediyorum. Kayseradar vasıtasıyla şunu söylemek istiyorum; milletimiz size güvendi, Kocasinan size güvendi, Kayseri size güvendi ve sizden ümitli. Ne olur, bu ümitler yarım kalmasın. Gençlerin bir araya gelerek mevsimlik bir birliktelik olmasın. Milletimizin o derdiyle dertlenip, bir asır sürse de ayakta kalacak kurumsal bir altyapı oluşturun. Çünkü bunu yapacak yüreğe sahipsiniz” ifadelerini kullandı.