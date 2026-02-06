Vali Çiçek, 'Hep beraber tatbikatlar yapacağız'

6 Şubat depreminin yıl dönümünde Talas Mevlana Mahallesi’nde ‘Sessiz Yürüyüş ve Mahalle Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen tatbikata; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rıfat Genç, AFAD ekipleri ve gönüllüleri katıldı. Sessiz yürüyüş ve mahalle tahliye tatbikatında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’yi dirençli hale getireceklerini vurgulayarak, “3 yıl önce bugün adeta kıyameti yaşadık. Kar, kış, yağmur, çamur olduğu bir gün Türkiye'de hepimizin içi yandı. Yollara düştük. 550 kilometrelik alanda canlarımız gitti. 53 bin canımızı kaybettik. O gün millet olarak birbirimize kenetlendik. Dünyada hiçbir ülkenin tek başına başa çıkamayacağı bir felaketi birbirimize sığınarak, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletin bütün imkanları seferber edilerek, milletçe el ele vererek acıyı ortadan kaldırmaya çalıştık. Yalnız büyük bir acıydı. Arkadaşlar bir il değildi, bir mahalle, bir sokak değildi. 11 ili etkisi altına almıştı. O gün Kayseri'den ben yola çıkarken uçaklar erzaklarla, alet edevatlarla doluydu. Ancak buz, don, kar nedeniyle uçaklar uçamıyordu. Yollar kar dolayısıyla kapanmıştı. Biz tam kendimizi toplamışken ikinci deprem oldu hatırlayın. Sadece Maraş değil, Kayseri inanılmaz bir sallantı içerisindeydik. Sizler dualarınızla, Kayseri yağmur oldu deprem bölgesine yağdı. Her birimiz komşumuzu, akrabamızı yarı yolda bırakmamak adına seferber olmuştuk. Ve bugün o acının üzerinden 3 yıl geçti. Biz o acıdan sonra bir kere daha aynı acıyı yaşamamak için dirençli şehirler oluşturmak adına hep beraber mücadele içerisindeyiz. İşte Talas'ta Belediye Başkanımız kentsel dönüşümde, Büyükşehirlerimiz, belediyelerimiz bir mücadele veriyorlar. Biz de tabi ki şehirlerimizi dirençli şehirler haline getirmeye çalışırken bir yandan da bir acı daha yaşarsak ona hazır olmak adına tatbikatlar yapacağız. Bazen diyorlar: 'Ne gereği var bu tatbikatların? Siz şehirleri dirençli hale getirin' diyorlar. Evet, şehirleri dirençli hale getireceğiz. Ama depreme tatbikat olarak da hazır hale gelmeyelim mi? Biz afet bölgesinde yaşıyoruz bunu kabul edeceğiz. Hep beraber mahalle tahliyeleri, acil yardımlar; bunun için de tatbikatlar yapacağız. Arama kurtarma sayımızı arttıracağız. Dolayısıyla bugün Talas'ın Mevlana Mahallesi'nde önce sirenlerle deprem alarmı verdik. Arkasından hemşehrilerimizden alana gelmelerini istedik. Duyarlı bütün ablalarımıza, bütün annelerimize, bütün kardeşlerimize alana geldikleri için teşekkür ediyorum. Biz hem ilk yardım, ilk ne yapmamız gerektiğini öğrenip yaşayıp aynı zamanda farkındalık oluşturacağız. Biz bu depremi birlikle, beraberlikle birbirimize kenetlenerek bu acıları atlattık. Tabi ki canlarımız gitti ama yenileri olmasın diye de mücadele etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'tan orada vefat eden bütün canlarımıza rahmet diliyorum. Allah'a bir kere daha bu acıyı yaşatmaması için dua ediyorum” açıklamalarında bulundu.