Vali Çiçek 'Her birisi vatan bu çocukların'

Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, Gevher Nesibe mahallesi Kayseri İl Defterdarlığı Binası’nda hayata geçirilen Güven Erva Spor Kulübü için açılış töreni gerçekleştirildi.

Güven Erva Spor Kulübü’nü gezerek sporcularla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek; “Bir kere 68 olması ve 17.000 sayısının aslında üzerine çıkmış olması ve her Erva’da artık fazla duyuluyor. Ama özellikle ben gizli kahramanlardan bahsederken de duygulandığım doğru, bu sefer de duygulandım. Çünkü Okan Bey ile beraber ekip olarak geldiklerinde Demet Hanım orada söylemek istemedi. Hastaneden çıkıp gelen, kanserle mücadele eden ve bunun için savaş veren, bazen yoğun bakımdayken kalkıp çocuklarını, gençlerini soran bir hanımefendi. Ve buranın açılışında da dua ederken 'Allah'ım sağlık ver, şuranın açılışını göreyim, şu çocuklarla birlikte olayım' diye dualarına şahit olmuş birisi olarak... Okan Başkan ile beraber çoğu zaman programları hastaneden getirip tekrardan hastaneye, programdan sonra muhtemelen buradan sonra da hastaneye gidecektir. O mücadelesini gördüğüm zaman, bu Erva’nın açılışında nasıl bir çaba sarf ettiğini de bildiğim için duygulandım. Zaten arkadaşları da Okan Başkan başta olmak üzere birçok kişi de gözyaşlarına boğuldu. Çünkü burada bir dert var ve dertli insanları gördüğümde, derdime ortak insanları gördüğümde, bu memleket derdini çekmek isteyenleri gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. 'Allah sayılarını artırsın' diyorum. Oğlu Berkan, bütün mücadelesi gençlik üzerine, gençler üzerine, arkadaşları üzerine, çocukları üzerine... Kendisi de özellikle otizmli çocuklar için ısrarla oranın düzeltilmesi, yeni okul talepleri vardı” diye konuştu.

Sözlerinin devamında Vali Çiçek; “Bu işler parayla olmuyor. Bu işler ekonomiyle falan değil, bu işler dertle oluyor. İşte dertli insanları bıraktığımızda da bırakmak istemiyoruz. Onlarla yol yürümek istiyoruz. Ve gençlerimizden de onu istiyoruz. Ben dertlerin bitmesini falan istemiyorum; bu memleket için dert çeksinler istiyorum, dertli olsunlar istiyorum. Onu içlerinde yaşatsınlar istiyorum. Her birisi baksanıza; her birisi vatan bu çocukların. Her birisinin yüzünde Türkiye haritası, Türkiye’nin idealleri, geleceğini görebilirsiniz. Ben her bir çocuğumuzun memleket olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk düşerse memleket düşer, bir çocuk düşerse vatan düşer; öyle bakıyorum. Ve şunu söylüyorum hep, bazen şaşırıyorlar: Ben gerçekten onları anne babalarının çocukları değil; 2500 yıllık tarihten bahsettim, gelecekten bahsettim; Türk milletinin geçmişi, geleceği diyorum” açıklamasını yaptı.