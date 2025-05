Vali Çiçek: 'Her ERVA Açılış bir bayram!'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız ( ERVA) projesi kapsamında, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. TEİAŞ ERVA Spor Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Ömer Tekeş, Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Çiçek: “ERVA'nın her açılışı hem benim için, hem bizim müdürlerimiz, hem ERVA ekibi için, hem ERVA'yı bugüne kadar kurmuş olan işletmelerimiz, STK'larımız için bir bayram havası. Her ERVA açılışı bir bayram. Bugün de bir bayramı kutluyoruz hep beraber çünkü 53’üncü ERVA’yı açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. ERVA bir meydan okumaydı. ERVA aslında gençlerimizi tuzaklara, gençlerimize karşı kurulan tuzaklara, gençlerimize oluşturulabilecek onlarla ilgili kötü kaderi oluşturmak için plan yapanlara karşı bir meydan okumaydı. Hiçbir gencimizi, hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Hiçbir gencimizi bataklıklarda kaybolmalarına izin vermeyeceğiz diye bir meydan okumayla çıktığımız bu yolda 2 yıl önce bir hayal kurmuştuk. Ve bu hayalde demiştik ki, her mahallede spor okulu açacağız dediğimiz yolda hep şöyle bir şey düşünüyorduk. Acaba 50’ye ne zaman geliriz? Acaba antrenörlerimizde o kararlılığı devam ettirebilir miyiz? Kurumlarımızda o istikrarı devam ettirebilir miyiz? İki yıl oldu. Gençlerimiz çığ gibi büyüdü. Bugün 15-16 binli rakamlardan bahsediyoruz. Şampiyonlar çıkarmaya başladık. İlk başta hatırlarsanız şöyle demiştim. Ben sizden madalya istemiyorum. Sizden şampiyonluk istemiyorum. Sizden sadece size kurulan tuzaklara karşı uyanık olun, hazır olun ve spor salonlarında olun demiştim. Sözümü değiştiriyorum. Artık sizden madalya da istiyorum diyorum. Sizden şampiyonluklar istiyorum diyorum. Ve gelmeye başladı çok şükür. Her yerde ERVA'lı birisiyle, bir spor okulu öğrencimizle karşılaşıyoruz. ERVA Erdemlerimizle varız. Bazen diyorlar ki, ERVA ne? ERVA Kayseri Valiliğin, yani devletin öz projesi” ifadelerini kullandı.