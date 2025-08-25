Vali Çiçek: 'Her Kayserili'nin o köprüde fotoğraf çekilmesini istiyorum'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı. Vali Gökmen Çiçek, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri’nin yollarını düzelttiklerini ve Göksu Şelalesi üzerinde bulunan Sallanan Köprü’nün restorasyon sürecini anlattı. Vali Çiçek: “Şimdi ben geldim geleli ilk günden hep Yahyalı Kapuzbaşı Şelalesi'nin yolundan bahsediliyordu. Yol bozuk, yol bozuk. Memduh Başkan da bir hastalık geçirdi, geçmiş olsun. İnşallah yarın da görevinin başında olacak. Oturdum ve başkanım bu cümleleri artık keselim dedim. Artık Yahyalı Kapuzbaşı'na niye gitmiyorsunuz? ‘Yolu çok uzun, yolu çok kötü cümlelerini bir kere mazeret olmaktan çıkaralım’ diye aramızda konuştuk. O da, ‘aynen öyle yapalım’ dedi. Sen ne kadar verirsin, ben ne kadar veririm. Vur aşağı, ver yukarı aramızda projeyi yaparak finans noktasında belediye ve valilik el ele verdik. Büyükşehirimizin de çalışmalarıyla yol sıkıntısını bitirdik. Şimdi oraya gittiğimde bir köprü vardı. Sallanan köprü diyorlardı. Ben şimdi köprüye baktım. Herkes fotoğraf çekiniyor. Gelen yabancılar, turistler. Dedim ki bu olmaz. Hemen oradan vali aracımız Şenol aradı. Şenol hemen proje yapıyorsunuz. Buraya muhteşem bir köprü yapacağız. İşin doğrusu o köprü yapılmaya başlandığında bu kadar maliyette çıkacağını düşünmedim. Bu kadar zor olacağını da düşünmedim. Çünkü o arada deprem oldu. Bu sefer o köprüden insanların düşme ihtimali köprünün, yıkılma ihtimali suyun altta olması bizim projemizin çok daha güçlü, çok daha sağlam ayakları yere basan ve karayolları tarafından onaylanmış bir proje olması gerekiyor. Muhteşem bir şey çıktı ortaya. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl boyunca insanların gelip fotoğraf çekileceği hatıralarında bir yer. O köprüye bayılıyorum. Her Kayserili’nin o köprüde bir fotoğraf çekilmesini çok istiyorum. Çünkü suyun çıktığı yer, bir yerde o suyun sesi, üstünde köprüde sallanarak yürümek bambaşka bir deneyim” ifadelerinde bulundu.

‘YAPTIĞIM İŞLERDE SOKAĞI DİNLEYEN BİR ADAMIM’

Vali Çiçek, sokağa inip halkın taleplerini dinlediğini vurgulayarak, ”Ben bu yaptığım işlere de bütün uygulamalarda biraz sokağı dinleyen bir adamım. Yani sokakta yürüdüğümde, halkımla dolaştığımda onların talepleri ve konuşmaları yönlendiriyor. Yoksa kağıt üzerinde böyle böyle olmuyor bu iş. Sokak bana ne diyorsa biraz öyle. Güvenlikle ilgili de öyle, hırsızlıkla ilgili de öyle, uyuşturucularla mücadeleyle ilgili de öyle. Biraz da halkımızın talepleri, sokak sizi yönlendirecek” şeklinde konuştu.