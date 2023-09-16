Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç’tan Kayserispor’a tahta açılış ziyareti

Kayseri’de, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da transfer yasağının kalkmasının sevinci yaşanırken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayserispor’u ziyaret etti.

Tesislerde, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetimi, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Gaziantep Futbol Kulübü maçında takıma başarılar diledi.

Transfer yasağının kalkmasına sevindiğini dile getiren Vali Gökmen Çiçek, “Kulüp başkanımızın omuzlarında çok büyük bir yük vardı. Çoğu zaman nasıl sıkıntılar çektiğine şahidim, gecenin 2’sinde Memduh başkanı, beni, Özhaseki bakanımızı aradığını, bununla ilgili çare bulmak istediğine bizzat şahidim. Bugün en çok sevindiğim konulardan birisi Kayserililerin kızıl elması olan transfer tahtası yasağının kaldırılması ile yönetimin emeklerinin boşa gitmemiş olmasından dolayı ayrıca çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN GÖZLERİMİZİN İÇİ GÜLÜYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Söyleneceklerin hepsini Sayın Valimiz söyledi. Bugün gerçekten gözlerimizin içi gülüyor, sevinçliyiz, mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun, hep beraber bir olalım, Kapalı Kalemiz başta olmak üzere taraftarımızla birlikte hep beraber yol alalım” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da, yasağın kalkmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tesislerde, transfer tahtasının açılmasından dolayı kurban da kesildi.