Vali Çiçek, 'İlim Yayma iftarında tüm Kayseri bir masanın etrafında bir araya geliyor'

Kayseri İlim Yayma Cemiyeti tarafından iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Umut Tuncer, Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Güven, STK başkanları, vakıf müdürleri ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek yaptığı açıklamada, “İlim Yayma’nın bir iftarında daha beraberiz. Gelenekselleştiği gibi İlim Yayma iftarında tüm Kayseri bir masanın etrafında bir araya geliyor. Kamu görevlileri, STK’ler, vakıflar herkes bu davete icabet ederek aslında İlim Yayma’ya olan desteklerini, güvenlerini ifade ediyorlar. Ben, İlim Yayma Cemiyeti’nin bugüne kadarki hem genel merkezine başkanlarına hem de Kayseri’de özellikle büyük mücadele veren yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm dünya ateş çemberiyken, etrafımızda her yer cayır cayır yanarken, Türkiye bir güven adası şeklinde al bayrağımız özgür ve hür bir şekilde ve bir korku hissetmeden yaşabilmemize vesile olduğu için Cumhurbaşkanımız’a minnet duygularımı ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘İLİM YAYMA CEMİYETİ, ÖĞRENCİLERİMİZ SIĞINAĞI OLMUŞTUR’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, İlim Yayma Cemiyeti'nin öğrencilerin bir sığınağı olduğunu beliterek, “İlim Yaymamızın kıymetli ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Biz işin hep bittiği tarafını görüyoruz. Ama risk alan, koşan, koşturan gönül insanlarına minnet duyuyoruz. İlim Yaymamız hep zor dönemlerin, zor zamanların ayakta kalan yerli ve milli bir kuruluş olarak kendisini daima göstermiş ve bunu başarmıştır. Bu açıdan öğrencilerimiz sığınağı olmuştur” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise: “Bugün bir aile sofrasında bir araya geldik. İlim Yayma Cemiyeti sadece kendi halinde değil, herkesi ne kadar kucakladığını her programda hissettiren bir cemiyettir. Özellikle hem yurt içindeki hem yurt dışındaki faaliyetleri ve Kayserimiz özelinde de kıymetli Oğuz ağabeyimizin ciddi uğraşları ile hamdolsun Kayserimiz’in gözünün nuru” açıklamalarında bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Güven de şu açıklamalarda bulundu: “Her Ramazan’da iftar vermekteyiz. Sadece öğrencilerimize değil, Kayseri halkımıza da böylece hizmet veriyoruz. Ayrıca bizim yanımızda bulunamayan İlim Yayma Cemiyeti’nin Kayseri Şube Başkanı Oğuz Mamiş Bey biraz rahatsız. Onun için evde istirahatte. İnşallah sizlerden de dua bekliyor.”

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Umut Tuncer de, İlim Yayma Cemiyeti’nin ortaya koyduğu başarıya dikkat çekerek, “ İlim Yayma Cemiyetimiz’in ortaya koymuş olduğu bu başarı hikayesi, bence hepimizi gururlandırıyor. Hepimizi ülkemiz adına çok mutlu bir haftada geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.