Vali Çiçek, 'İşlenen tarım alanı büyüklüğümüz ile Türkiye'de 5'inci sıradayız'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin işlenen tarım alanında ve üretilen bitkisel ürünler ile Türkiye’de 5. sırada olduğunu belirtti. Vali Çiçek, ‘Tarımda marka şehir: Kayseri’ vurgusuyla yaptığı açıklamada, “2025 yılı TÜİK verilerine göre; 628 bin 763 hektar işlenen tarım alanı büyüklüğümüz ile Türkiye’de 5’inci sıradayız. 4,7 milyon ton tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretimimiz ile Türkiye’de 5’inci sıradayız. İlk 10’daki ürün sayımızı 24’ten 35’e çıkararak önemli bir başarıya imza attık. 4 üründe Türkiye 1'incisiyiz. 4 üründe Türkiye 2’ncisiyiz. 1 üründe Türkiye 3’üncüsüyüz. 4 üründe Türkiye 4’üncüsüyüz. 3 üründe Türkiye 5’incisiyiz. Tarımda marka şehir: Kayseri” açıklamalarında bulundu.