Vali Çiçek İstedi Başkan Yalçın Koordine Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla gittiği Kahramanmaraş'ta iş makineleri parkında koordinasyon görevini üstlendi.

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  • 10.02.2023 13:17
  • Güncelleme: 10.02.2023 13:17
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Vali Çiçek İstedi Başkan Yalçın Koordine Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla gittiği Kahramanmaraş’ta iş makineleri parkında koordinasyon görevini üstlendi.

Kahramanmaraş ve Osmaniye deprem bölgelerinde görev yapan Talas Belediyesi personelini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Yalçın, ayrıca bölgede incelemeler yaparak arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile de bir araya gelen Başkan Yalçın, burada Vali Çiçek’in görevlendirmesiyle iş makineleri parkındaki araçların sevk ve koordinasyonunu üstlendi.

Kepçe, kırıcı, vinç, ekskavatör gibi iş makinelerinin yanı sıra kamyon, kamyonet ve bunların getirdiği çeşitli araç gereçlerin depremin kritik noktalarına sevkini sağlayan Başkan Yalçın, yardım amaçlı gönderilen araçların doğru ve hızlı şekilde kullanımına katkı sağlamış oldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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