Vali Çiçek: 'Kadın kooperatiflerimiz 160 milyon ciroya ulaştı'

Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren Nefes Kadın Kooperatifi ve Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin ev sahipliğini yaptığı; “Geçmişin İzlerine Derin Bir Nefesle, Hanımeli Değdi” sergisi Kayseri Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Volkan Ersun Acar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kadın Kooperatifi temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri'de 48 kadın kooperatifiyle beraber sessiz sessiz bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bugün Kayseri'nin her ilçesinde, her mahallesinde kadın kooperatiflerimizin hikayeleri hem yazılıyor hem okunuyor. Bakın iki yıllık bir sürede kadın kooperatiflerimiz bambaşka işler başardılar. Ekonomik anlamda söylersem, iki yılda 160 milyon ciroya ulaştılar. Ama onun yanında Kayseri'nin tanıtımına verdikleri değer inanılmaz. Bir de bütün parasal değerlerin, ekonomik değerlerin dışında ise kültürel, sanatsal manada şehrimize önemli katkıları var. Nefes Kadın Kooperatifi, hepinizin bildiği gibi aslında el emeği, göz nuru, kendi fırınlarında pişirdikleri, o pişirdikleri porselenlerle, el emeğiyle işlenen porselenler bugün Türkiye'de birçok yerden talep edilen ürün ortaya koymuşlardır. Bünyan Hanımeli Kadın Kooperatifi ise hem halılarıyla, kilimleriyle, hediyelik eşyalarıyla Bünyan turizmine de büyük katkı sağlamaktaydı. Bu iki kadın kooperatifi bir araya gelerek, sanatsal, tarihsel ve kültürel manada Kayseri'ye destek olmak, değerlerimizi ortaya çıkarmak adına uzun zamandır gizlice bir birliktelik yürütüyorlar. 3 aydır çalışıyorlar. Nefes Kadın Kooperatifi ve Hanımeli Kadın Kooperatifi'nin birlikte, hocalarımızla birlikte yaptıkları bu çalışmayı gerçekten çok anlamlı buluyorum. Çok başarılı buluyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise geçmişten geleceğe birçok kültürün sergiye yansıtıldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerin sundu.