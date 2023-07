Vali Çiçek kararlı: 'Uyuşturucu sattırmayacağız'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Sanayi Odası’nın Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi. Çiçek hırsızlıkla ilgili olarak da, “6 tane hırsızlık çetesini çökerttik” dedi.

Kayseri Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Sayın valim özellikle 4. OSB’mizin kuruluş aşamasında verdiğiniz destekler bizim için çok kıymetli. Sizin liderliğinizde yürüttüğümüz çalışmalarımız daha da hız kazandı. Çalışmamızın sonuna geldik. İnşallah sizlerin de destekleri ile çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp, şehrimize 4. OSB’yi kazandıracak, sanayicilerimizin üretim alanı ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Yine Geri Dönüşüm İhtisasa OSB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 75 sanayicimiz 1 milyon 669 bin 500 metrekare arsa talebinde bulundu. Halihazırda öngörülen istihdam ise 2 bin 667 kişi. Bu konuda da çalışmalarımız tamamlanınca sizlere ayrıca arz edeceğiz. Şehrimizin gelişip kalkınması adına, her daim sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın yanında oldunuz. Her türlü sorunumuzda bizlerle mücadele ediyorsunuz. Tüm bu desteklerinizden ve şehrimiz adına yaptığınız özverili çalışmalarınızdan dolayı, tüm üyelerim adına şükranlarımı sunuyor, tekrar hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi son günlerde, ÖTV, KDV, kurumlar vergisi ve akaryakıt gibi birçok kalemde fiyat artışına gidildi. Dolaylı vergilerdeki bu artışlar ve düzenlemeler, mal ve hizmet fiyatlarında artışlara yol açacağı gibi, yüksek enflasyon riskinin de sürmesine sebep olacaktır. İstihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomi modelimizi daha da güçlendirmemiz gerekirken, bu zamlar sanayimizin rekabet, maliyet ve finansman gücünü giderek zayıflatacaktır. Ayrıca EYT düzenlemesiyle emekli olacak yaklaşık 1 milyon 750 bin çalışanımıza, 300 milyar lira civarında kıdem tazminatı ödenmemiz gerekecek. Firmalarımızın ayakta kalmalarını sağlayacak şekilde ve uygun şartlarla, KGF teminatlı kredi verilmelidir. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırarak 300 milyondan 1,5 milyar TL’ye çıkardı. Reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi şartlar da kaldırıldı. Sanayicinin finansmana erişiminde bir miktar rahatlama olsa da maliyetler hala çok yüksek. Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle; iş dünyasının kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre daha da artmış durumda. Banka kanalıyla kredilere erişemeyen işletmelerimiz öz kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmekte zorlanıyorlar. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere firmalarımızın uygun şartlarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir. Yapılacak yeni düzenlemeler ile finansmana erişim daha da kolaylaştırılmalı, maliyetler düşürülmeli, kredi muslukları bir an evvel açılmalıdır. Diğer taraftan sanayiciler olarak istihdamı kolaylaştıracak, daha cazip hale getirecek yeni düzenlemeleri de bekliyoruz. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, iş dünyasının önünü açmaya devam edecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama bizleri ziyadesi ile memnun etti” ifadelerini kullandı.

Polisiye tedbirlerle suçlulara aman vermediklerini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Buradan bir kez daha söylüyorum; vallahi, billahi biz burada onlara uyuşturucu sattırmayacağız. Biz arkadaşlarımız ile söz verdik. Toplantılarda sürekli ne oldu? Yakaladık mı? diye değerlendirmeler yapıyoruz. Biz 1 kilo uyuşturucu yakaladığımızda birbirimize dualar edip, Allah’a şükür ediyoruz. Çünkü bu şehrin milli ve manevi değerlere sahip çocuklarını bunlara kurban vermeyiz. Bizin yaptığımız tespitlere göre Kayseri hedef illerden bir tanesi. Dolayısıyla önleyici tedbirler acısından büyük bir mücadele içerisindeyiz. Her kurtaramadığımı çocuk 10 kişiyi yanında uyuşturucuya alıştırıyor. Bütün istatistikler bunu söylüyor. 100 kişiyle bin oluyor. Bin ise 10 bin oluyor. Bundan kurtulmakta kolay değil. Bunun içinde sizlere geldik ve görüştük. 40 yataklı bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi oluşturacağız. Düşünün ki cezaevine giren çocuk çıktığında satıcı ise bile tekrar alana soktuğumuzda onu kurtaramadığımız sürece sorunlarla baş başa kalıyoruz. Mahallede ise çocuklarımız, okulda ise evlatlarımız yani her ailenin evladı tehlike altında oluyor” şeklinde konuştu. Kayseri’de hırsızlığın yüzde 36 oranında düştüğünü belirten Çiçek sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Hırsızlıkla ilgili bana arttığı konusunda bazı şeyler geliyor. Yapılan istatistik çalışmalarında 1 yıl içerisinde yüzde 36 oranında hırsızlığın azaldığını görüyoruz. Bunun sadece polisiye tedbirlerle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bağ hırsızlığı bunların içerisinde çok büyük orandaydı. Deprem sebebiyle insanlar evlerine geçtiği için biraz da olsa hırsızlık oranları azaldı. Çünkü o mevsimlerde hırsızlar bağ evlerine biraz daha fazla dadanıyorlardı. Bu düşüş istediğimiz seviyede değil. Yüzde 36 değil, yüzde 60’larda azalttık demeyi çok isterdim. Ancak bu mücadelenin en önemli kısmı kameradır. Teknolojik ürünlerden faydalanmadan yaptığımız mücadele bir yere kadar oluyor. 6 tane çete çökerttik. İçerisinde Kayseri’de bulunan ve başka illerden gelenleri de var. Başka vilayetlerde de sadece Kayseri’de hırsızlık yapmak için çeteler kurulmuş. 82 tane hırsızlık olayına karışan hırsızlar kameralar sayesinde yakalandı. Ancak bağ evlerimizin birçoğunda kamera olmaması bizi sıkıntıya sokuyor. Tüm Kayserili vatandaşlarıma seslenmek istiyorum; Allah rızası için herkes kamera sistemini yaptırsın. Bizi de zorlasınlar. ‘Şurada kamera yok’ diye zorlasınlar.”

Konuşmaların ardından Başkan Büyüksimitci, Vali Çiçek’e plaket takdim etti.