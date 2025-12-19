Vali Çiçek, “Kayseri, daima milli ruhun güçlü olduğu şehir olarak anılmıştır”

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 106'ıncı yılı kutlandı. Programda Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Düzenlenen törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayseri’ye büyük bir önem verdiğini dile getirerek “Kayseri ziyaretinde halkımızın hem milli mücadeleye hem kurtuluş azmine hem de kendisine gösterilen teveccühten dolayı şehrimize teşekkür edip şehrimizi güzel duygularla anmıştır. Kayseri, cumhuriyetimiz için daima ‘sigorta şehir’ niteliğinde olmuştur. En zor günlerde meclis taşınacak olsaydı ilk liman Kayseri olacaktı. Kayseri topyekün milli ruhun, milli duygunun hep güçlü olduğu, atasını çok seven, milli mücadeleye de daima destek veren bir şehir olarak anılmıştır. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak gelişinin 106’ıncı yıldönümünde büyük bir minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı