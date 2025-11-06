Vali Çiçek: 'Kayseri'de eğitim adına muhteşem işler yapılıyor'

  • Haberler
İzzet Altun İlkokulu'nun açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, '325 bin öğrencinin bulunduğu Kayseri, eğitimde muhteşem işler yapıyor. Üniversite sınavında üçüncü ve 29'uncu, LGS'de 18 defa birinci, Teknofest'te 7 dal içerisinde birinci çıkardı' dedi.

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever Mehmet Altun işbirliğiyle İzzet Altun İlkokulu’nun açılış töreni düzenlendi. Törene; Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, hayırsever Mehmet Altun ile Osman Ulubaş, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, veliler ve öğrenciler katılım sağladı.

Kayseri’de eğitim konusunda büyük başarılar sağlandığını ifade eden Vali Çiçek, “325 bin öğrencinin bulunduğu Kayseri, eğitimde muhteşem işler yapıyor. Üniversite sınavında üçüncü ve 29’uncu, LGS’de 18 defa birinci, Teknofest’te 7 dal içerisinde birinci çıkardı. Devletimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle şehrimizde güzel şeyler oluyor” dedi ve hayırsever Mehmet Altun’a teşekkür etti.

