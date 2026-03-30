Vali Çiçek; “Kayseri’de en çok keyif aldığım taleplerden birisi; 10’da kapanan kütüphanenin 11’de kapanmasını istediler”

62.Kütüphane Haftası dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi’nde program düzenlendi. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Türkiye’de Kültür Bakanlığı'nın son konseptiyle artık kütüphaneler sadece kitap okunan yer değil, aynı zamanda bir yaşam alanlarına çevrilmiş. Kütüphaneye giden bir öğrenci, akşama kadar dışarıya hiç çıkmadan bütün ihtiyaçlarını da bulunduğu kütüphane içerisinde gidererek orada ilimle meşgul olabiliyor. Kayseri’de en çok keyif aldığım taleplerden birisi Sayın Valim; 'Kütüphanemiz 10’a kadar açık, gece 11’e kadar açık; lütfen bir saat daha ileriye atın kapatma saatini.' Bu talepten çok hoşlanıyorum. Daha geçen gün Kocasinan’da öğrencilerimiz gelip, 10’da kapanan kütüphanenin 11’de kapanmasını istediler. Dolayısıyla belediye başkanlarından da böyle bir talep olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde söylemek isterim. Orada çünkü artık hayatın bitmediği, yaşamın devam ettiği ve güvenli bir ortamda ders çalışma talebi geç saatlere kadar devam ediyor. Bunun yanında kütüphanelerin içerisindeki sosyal alanlar gerçekten büyüleyici oluyor. 'Makar-ı Ulema' dediğimiz Kayseri’de kütüphaneye bu kadar önem verilmesi beni çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kütüphanelerin öneminden söz eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu; “Kütüphane Haftası vesilesiyle bu alanda emek veren tüm kütüphanecilerimizi, akademisyenlerimizi ve kültür hayatımıza katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Tüm bu çalışmaların merkezinde gençlerimizin ve çocuklarımızın daha donanımlı, daha bilinçli ve daha üretken bireyler olarak yetişmesi vardır. İnanıyorum ki kütüphanelerimiz yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek nesillerin yetiştiği en sağlam zeminler olmaya devam edecek. Geçtiğimiz aylarda bugünkü kütüphane sürecimizde, Kütüphane Haftası sürecimizde rahmetli Alev Hocamızı da burada sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Kıymetli rektörümüz burada; kendisi gerçekten gençliğe ömrünü adamış, ülkesine ömrünü adamış ve gelecek nesillere gerçekten güzel bir bilgi birikimi bırakmış kıymetli bir hocamızdı. Kütüphane Haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri’nin kütüphane kullanım oranında Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını belirterek; “Sayın Bakanım daha iyi bilir, iddia ediyorum; lütfen not edin: Türkiye’de nüfusuna oranla en yüksek kütüphane kullanım oranı birinciye gelmezsek, ikinciye geliriz. İkinciye gelmezsek, üçüncüye geliriz. Nüfusuna oranla en çok kütüphane ziyaretçisi Kayseri’dedir. Yaklaşık 2,5 milyon kütüphane ziyareti var. Nüfusumuza oranla baktığımız zaman, tabii ki Ankara’daki Millet Kütüphanemizden sonra ya ikinciyiz ya üçüncüyüz. Bununla gurur duymamız lazım. Neyle gurur duymamız lazım? Hani hep eleştiriyoruz ya, 'elindeki telefonu bırak' dediğimiz çocuklar var ya; aslında onların çoğu onunla uğraşmıyorlar. Onların çoğu işte burada kütüphanelerde. Kayseri’deki 29 tane kütüphanenin birinde ya ders çalışıyor ya da mevcut faaliyetlerine devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Kayseri’nin dünya standartlarında bir ilim yuvası olduğuna dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise “Tabii kitabın, kütüphanenin, bilginin, ilmin, hikmetin değerini anlatacak değilim buradaki haziruna. Ben sadece bu güzel mekanı şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten şehrimiz; Türkiye değil, dünya standartlarının üzerinde bir ilim, irfan yuvası edinmiş oldu. İlişkiyi kurarak bu güzel eserin bakanlığımızca işletilmesindeki emeklerinden ve şehrimize katkılarından dolayı değerli Kültür ve Turizm Müdürümüze teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımız da gelmişken onlara da bu güzel eseri vücuda getirip işletilmesini sağladığınız, hizmetinin ve devamı için gayret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kütüphane Haftamız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Bahtiyar Aslan tarafından geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Akademisyen Alev Alatlı adına hazırlanan ‘Gençlerle Alev Alatlı Okumaları’ isimli söyleşi gerçekleştirildi. Programda, farklı kategorilerde, protokol tarafından okurlara hediye takdim edildi. Protokolün öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini ziyaret etmesinin ardından program sona erdi.