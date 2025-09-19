Vali Çiçek, “Kayseri’de hırsızlık oranlarında ciddi bir düşüş yakaladık”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Vali Çiçek, kentteki suç oranları ile ilgili açıklamalarda bulunarak otomobil hırsızlığının yüzde 61 düştüğünü vurguladı. Çiçek, “Hırsızlıkla ilgili ciddi bir düşüş yakaladık. Sadece otomobil hırsızlığı yüzde 61 düştü 2024'te. 2023'te yüzde 20'ye düştü belki ama kendimizle yarışıyoruz dediğim gibi. Otomobilden hırsızlık çok yüksek seviyelerdeydi. Bunların her birisinde ciddi bir düşüş yakaladık. Düşüş yakalayamadığımız ve kendimizi eleştirdiğimiz konular yok mu? Var. Ölümlü trafik kazaları. Bu da benim sorumluluğum altında. Geçen sene bu zamana kadar 19 ölümlü trafik kazası varken şimdi 16 olmuş. Yüksek, istediğimiz seviyeye hala gelemedik. Baktığımızda dolandırıcılıkla ilgili bir düşüş istediğimiz seviyede sağlayamamışız. Bunu söylüyorum ve bununla ilgili de neler yapmamız gerektiğini arkadaşlarımla sürekli istişare ediyoruz. Ölüm vakalarında bir düşüşümüz var. Yüzde 21'lik bir düşüşümüz var. Cinayetlerden bahsediyorum. Ama yüzde 21 de bence yeterli değil. Daha fazla düşmesi için. Biz tek tek rakamlarla çalışıyoruz. Geçen ay kaç intihar olmuş? Bu ay ne kadar olmuş? Geçen ay kaç cinayet olmuş veya hırsızlık olmuş? Niçin olmuş? Nerede olmuş? Hangi bölgede artış var? Bunları gerçekten analiz ediyoruz. Dert ediniyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİRLERDE İLKLER ARASINDAYIZ’

Vali Çiçek, kentin huzur şehri olması yönünde ilerlediğini ve diğer büyükşehirlere göre çok iyi ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Şehirde huzur, güven olmazsa ne turizm oluyor, ne ekonomi oluyor, ne istikrar oluyor, ne de huzur, mutluluk olmuyor bir kere. İnsanların yüzlerinde hüzün olduktan sonra, huzursuzluk olduktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Dolayısıyla her şeyi analiz ettiğimizi tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Ama sitemlerle karşılaşacağımızı biliyorum. Çünkü bunu söylediğimde diyecekler ki "İyi de Sayın Valim, hala şurada kavga var" bakın ben yüzde 100 bitti demiyorum. Ama elimizden geldiğince bunu bitirmek için uğraşıyoruz. Diğer Büyükşehirlere göre çok iyi ilerlediğimizi söyleyebilirim. İlkler arasındayız. Özellikle suç oranlarının düşürülmesi, suçluların yakalanmasında ilkler arasındayız büyük memnuniyetle söyleyebilirim. Kayseri huzur şehri olma yolunda ilerliyor durumda, kız kardeşlerimiz gece 3-4 gibi sokakta yürüdüğünde hiçbir korku hissetmedikleri an biz bunu başarmış olacağız” şeklinde konuştu.