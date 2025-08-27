Vali Çiçek, 'Kayseri'de turizmin gelişmesi için inançla mücadele edeceğiz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Gündem Turizm" programına katılarak, moderatör KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan'ın sorularını yanıtladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri'nin tanıtımı için çok emek verenler var: Otelde çalışanlardan, lobide görev yapanlardan, servis taşıyanlardan otel sahiplerine, derneklerden siyasetçilere kadar herkes. Sizler demiştiniz ki, "Biz ödül istemiyoruz, biz turizmci olarak Sayın Valim, şehre hizmet eden, bu konuyla ilgili farkındalık oluşturanlara ödül vereceğiz." İlk yıl olmasına rağmen, bin sekiz yüz kişilik salon doluydu, EKM'de yapıldı. Orada turizmciler gündem oluşturdu ve bir hafta boyunca Kayseri'nin gündemi turizm oldu. Benim aslında ödül töreninde istediğim şey, Kayseri'nin turizmle ilgili gündemde olmasıydı. Bunu öyle bir hale getirmeliyiz ki, turizmin Oscarları gibi yapmalıyız. Gelecek yıl, lobide duran bir çocuktu, Kayseri ile ilgili bir video çeken birini tanıyorsunuz değil mi? Belki üç milyon, dört milyon izlenmiştir. Bunları tespit ederek, gerçekten hak eden kişilere ödülleri vererek, bir ay boyunca odaya kapanıp gerekirse bir jüri kurarak bunu devam ettirmeliyiz” ifadelerinde bulundu.

‘YABANCILAR GELİYOR VE BİZ BUNLARI GEZDİRECEK ALANLAR HAZIRLAMALIYIZ’

Kayseriye gelen turistlere gezebileceği alanlar oluşturmak gerektiğini ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri'de, siz turizmciler, beş sıfır geriden başladığınızın farkındayım.Şöyle ki, beş sıfır geriden başlıyorsunuz. Şehir, turizm noktasında değerini anlatmamız için zamana ihtiyacımız var. Sanayi ve ticaret çok önemli ama turizm de buraya büyük bir gelir sağlıyor ve bunu göstermek zorundayız. Turizmdeki istatistikleri sıkça anlatmamız gerekiyor. Mesela, sadece bir yıllık çalışmayla 2022 ve 2024 arasındaki kıyaslama çok enteresan. Kayseri'de emeklerinizle turizmde çok büyük bir artış oldu. Kayseri, bu tanıtım yapan yerlerin haberiyle, 125 bin kişi daha fazla konaklamış ve gelmiş. Tabii ki bunlar boşuna olmuyor.Turizm de Kayseri için şöyle bir şey: Evet, şimdi fuarlar yapacaksınız. Yedi tane fuar yaptık: Mobilya fuarı, Çelikkapı fuarı. Şimdi Eylül'de yine büyük bir fuar var. Bu da turizm değil mi? Peki, bunları ne yapacağız? Bu sene daha profesyonelce yapmalıyız. Fuara katılanlar otelde kalacak, şehirde konaklayacaklar. Pastırma alacaklar, sucuk alacaklar, şehirde yemek yiyecekler. Bunları gezdirecek yerler, mekanlar ve oteller hazırlamalıyız. Fuarlarda sanayi, turizm ve ticaret ayrı değiller, bunlar birlikte hareket ederler. Buraya sanayi için birçok işletme misafirler gönderiyor. Yabancılar geliyor ve biz bunları gezdirecek alanlar hazırlamalıyız. Eğer birlikte hareket etmezsek, bunu başaramayız. Eğer bir şeyi çok istersen ve çok mücadele verirsen, karşılığını Cenabı Allah verir. Biz böyle bir inanca sahip insanlarız ve bu inançla mücadele edeceğiz, pes etmeyeceğiz. Sonunda, eninde sonunda başaracağız” diye konuştu.