Vali çiçek:“Kayseri’de uyuşturucu sattırmayacağız''

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu Saraycık Mahallesi’nde yapılacak olan Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin kurulacağını hatırlattı.

‘BU İLLETE BULAŞANLARI YALNIZ BIRAKMIYORUZ’

Vali Çiçek, yaptığı paylaşımda Kayseri’de uyuşturucuyla ciddi mücadele gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Biz kararlıyız Kayseri'de uyuşturucu sattırmayacağız. Polisimiz o kadar çok operasyon yaptıki.. Cezaevleri torbacılarla dolu. Gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz. Bu illete bulaşanları da yalnız bırakmıyoruz. Hiç merak etmeyin Kayseri'ye muhteşem bir rehabilitasyon merkezi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin Temmuz ayında hizmete gireceği açıklanmıştı.