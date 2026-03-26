Vali Çiçek, 'Kayseri dezavantajlarını avantaja, imkansızlıklarını imkana çeviren bir şehirdir'

Vali Çiçek, Girişimcilik panelinin en çok Kayseri’ye yakıştığını da belirterek, “Girişimcilik paneli Türkiye’nin birçok yerinde yapılır, yapılmalıdır. Ancak benim hep tekrara düşmekten korktuğum ama en çokta Kayseri’ye yakıştığını büyük bir gururla söylemek isterim. Çünkü girişimcilik dezavantajları, imkansızlıkları, fırsat olmayan noktaları fırsata çevirmektir. Dezavantajları avantaja çevirmek, imkansızlıkları imkana çevirmektir. Bu şehir yıllardır imkansızlıklarını imkana, dezavantajlarını avantaja çevirmeyi başarmış. Bu ülke için hep katma değer üretmiş bir şehirdir. Sanayi Odası, Ticaret Odası başkanımızla hep tekrar ederiz. Deriz ki; biz limanı olan, denizi olan bir şehir değiliz. Biz sınır komşusu yabancı ülke olan bir şehir değiliz. Böyle yolları kavşak noktasında olan bir şehir de değiliz. Ama buna rağmen bozkırın ortasında, Anadolu’nun ortasında büyüklerimizden gelen süreçten itibaren ihracat rekorları kıran, bu ülkede ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekorları oluşturmuş, 1928’de ilk uçağı üretmiş, 132 tanesini ihracat etmiş, dört tane üniversitesi olan, 1,5 milyon nüfusa ulaşmış ve sürekli ülkeye katma değer üreten bir şehiriz. İthalatının iki katı ihracat yapan bir ülkeyiz. Eğer cesaretse, eğer girişimcilikse bu şehre bu çok yakışıyor. Ancak bizden öncekiler bu şehri bir noktaya kadar getirdi. Artık başka şeyler, başka konular konuşma zamanındayız. Yapay zekanın, dijital ortamların ve teknolojik üretimin savunma sanayinin merkezi olmak durumundayız. Bunun için bir mücadele vermek durumundayız. Bundan öncekilerin gösterdiği cesareti biz alıp bu şehri başka bir noktaya taşımalıyız. Bir avantajımız var, bu salondakiler hatta bu şehirdekiler kesesi ve ailesi için para kazanan insanlar değiliz. Memleketi için milleti için mücadele eden seferberlik ruhuyla bunu yapan bir şehiriz. Evet girişimcilik yaparız, cesaretle bir şeye gireriz olmayabilir ama korkmayacağız. Çünkü biz bu ülke için üretmeyi seviyoruz” ifadelerini kullandı.