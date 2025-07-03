  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, 'Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarlar oldukça etkili'

Vali Çiçek, 'Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarlar oldukça etkili'

Tokgöz Grup tarafından Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleştirilen Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Fuarın sonunda hemşehrilerimizin memnuniyetlerini, ne tür imkanlarla karşılaştıklarını soracağız ama Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarların etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum' dedi.

Vali Çiçek, 'Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarlar oldukça etkili'

Tokgöz Grup tarafından 3-6 Temmuz tarihleri arasında Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Fuara özel indirimler yapılacağı ve vadeler yapılacağı, halkımıza uygun şartlar sağlanacağı söylendi ve mutlu olduk, takipçisi olacağız. Fuarın sonunda hemşehrilerimizin memnuniyetlerini, ne tür imkanlarla karşılaştıklarını soracağız ama Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarların etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Fuarın ilkini de protokolümüzle açmanın mutluluğunu yaşadık ve fuar sonunu heyecanla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Hayırlı, uğurlu olsun ilklere imza atıyor. Şehrimiz için zenginlik ve kazanımdır” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği
Talas’ta Uyumlu Belediyeciliğin Güçlü Örneği
Belediye ekibine afetlere Karşı Müdahale Eğitimi
Belediye ekibine afetlere Karşı Müdahale Eğitimi
Kocatepe Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Hızla Tamamlanıyor
Kocatepe Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi Hızla Tamamlanıyor
Ersoy'dan Acil Trafik Güvenliği Çağrısı: 'Bir Can Daha Kaybolmadan Önlem Alınmalı!'
Ersoy'dan Acil Trafik Güvenliği Çağrısı: "Bir Can Daha Kaybolmadan Önlem Alınmalı!"
Talas'tan Evlenecek Gençlere 'Aile Yılı' Jesti
Talas'tan Evlenecek Gençlere ‘Aile Yılı’ Jesti
Kayseri Milletvekilleri İklim Kanuna verdikleri oyu açıkladı
Kayseri Milletvekilleri İklim Kanuna verdikleri oyu açıkladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!