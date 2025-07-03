Vali Çiçek, 'Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarlar oldukça etkili'

Tokgöz Grup tarafından 3-6 Temmuz tarihleri arasında Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı, bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Fuara özel indirimler yapılacağı ve vadeler yapılacağı, halkımıza uygun şartlar sağlanacağı söylendi ve mutlu olduk, takipçisi olacağız. Fuarın sonunda hemşehrilerimizin memnuniyetlerini, ne tür imkanlarla karşılaştıklarını soracağız ama Kayseri ekonomisinin, ticaretinin gelişmesi için bu tür fuarların etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Fuarın ilkini de protokolümüzle açmanın mutluluğunu yaşadık ve fuar sonunu heyecanla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Hayırlı, uğurlu olsun ilklere imza atıyor. Şehrimiz için zenginlik ve kazanımdır” dedi.