Vali Çiçek, 'Kayseri, her alanda farklı bir hikaye yazıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’nin spor şehri olmasının yanı sıra ‘Spor Başkenti’ ve ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olması konusunda büyük bir mücadele verildiğini ifade ederek “Türk Dünyası Kültür Başkenti olma arzusu ve hedefinin çok kıymetli olduğunu sadece bu şehre getirilecek unvanlar açısından değil; manevi yönden anlamı olduğunu da ifade etmek gerekiyor. 3 buçuk yıllık görev sürecimde Kayseri’yi hep enteresan bir şehir olarak tarif ettim. Bizler Türk dünyası için sürekli katma değer üreten, zorlukları aşmasını bilen, denizimiz ve limanımız olmadığı halde 4 milyar dolarla ithalatının 2 katı fazla ihracat yapan, ormanı olmadığı halde mobilyada rekorlar kıran şehiriz. Bugün eğer ki her iki sandalyeden birini üretebiliyorsak, her 10 yataktan 9’unu üretebiliyorsak şehrimizin Türk dünyasına katma değer üreten bir şehir olduğu vurgusunu da yapmak gerekiyor. Kayseri tarıma geldiğinde; bitkisel üretimde beşinci sırada, Kayseri Türkiye’nin ve Türk dünyasının tarım deposudur. Kayseri, hem ticaret hem sanayi hem turizm ve gururla söylüyoruz ki tarım şehridir. 2023-2024 verileri karşılaştırıldığında 125 binden fazla konaklama farkı da göze çarpıyor, her geçen şehre daha da fazla turist çekiliyor. Şehir her alanda bir hikâye yazıyor. ” diye konuştu.