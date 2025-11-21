  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, 'Kayseri, her alanda mücadele vermektedir'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vali Çiçek, 'Kayseri, her alanda mücadele vermektedir'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

TOBB ve KTB işbirliğiyle düzenlenen Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin anahtar teslim ve AR-GE Merkezi'ne Rifat Hisarcıklıoğlu'nun isminin verilmesi töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, 'Sanayi ve ticaret şehri olduğumuzu söylerken çok gururlanıyoruz fakat tarım şehri olduğumuzu dile getirirken sesimiz çok kısık çıkıyor. Kayseri, Türkiye'nin tarımsal deposudur, 24 ürünün üretiminde önemli bir merkezdir. Kayseri, görüldüğü üzere her alanda mücadele vermektedir' dedi.

Vali Çiçek, 'Kayseri, her alanda mücadele vermektedir'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Vali Çiçek, “Kayseri, her alanda mücadele vermektedir”

TOBB ve KTB işbirliğiyle düzenlenen Hububat ve Çekirdek Merkezi’nin anahtar teslim ve AR-GE Merkezi’ne Rifat Hisarcıklıoğlu’nun isminin verilmesi töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Sanayi ve ticaret şehri olduğumuzu söylerken çok gururlanıyoruz fakat tarım şehri olduğumuzu dile getirirken sesimiz çok kısık çıkıyor. Kayseri, Türkiye’nin tarımsal deposudur, 24 ürünün üretiminde önemli bir merkezdir. Kayseri, görüldüğü üzere her alanda mücadele vermektedir” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kayseri Ticaret Borsası'nın işbirliğiyle açılmış olan Hububat ve Çekirdek Merkezi’nin anahtar teslimi ve AR-GE Merkezi’ne TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun isminin verilmesi, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.
Kayseri’nin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra büyük bir tarım merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Sanayi ve ticaret şehri olduğumuzu söylerken çok gururlanıyoruz fakat tarım şehri olduğumuzu dile getirirken sesimiz çok kısık çıkıyor. Büyük bir gururla belirtmeliyim ki Kayseri tarım şehridir. Türkiye’nin tarımsal deposuyuz, özellikle ekili alan başta olmak üzere Türkiye’de beşinci sıradayız. Bitkisel üretim büyüklüğünde Türkiye beşincisiyiz, 2022 yılında 8 ürünle üretimde ilk 10’da bulunurken şu anda 24 ürünün üretiminde en büyük 10 il arasında bulunuyoruz. Denizimiz olmadığı halde balık üretiminde Türkiye dördüncüsüyüz. Hayvancılıkta ilk 10’un içerisindeyiz. Kayseri, her alanda mücadele vermektedir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP'li Özgür Özer'den 33 milyon liralık Özel Kalem bütçesine eleştiri
CHP’li Özgür Özer'den 33 milyon liralık Özel Kalem bütçesine eleştiri
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, Büyükşehir bütçesini eleştirdi
YRP'li Meclis Üyesi Ekinci, Büyükşehir bütçesini eleştirdi
Vali Çiçek, 'Kayseri, her alanda mücadele vermektedir'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Vali Çiçek, “Kayseri, her alanda mücadele vermektedir”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri'de mezarlık ücretlerine zam: Eski mezarlık 200 bin lira
Kayseri'de mezarlık ücretlerine zam: Eski mezarlık 200 bin lira
Meclis Üyesi Orhan Say'dan Hava Şehitleri Anıtı önergesi
Meclis Üyesi Orhan Say’dan Hava Şehitleri Anıtı önergesi
Melikgazi Belediyesi 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi
Melikgazi Belediyesi 21 daire için açık ihale gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!