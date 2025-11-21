Vali Çiçek, “Kayseri, her alanda mücadele vermektedir”

TOBB ve KTB işbirliğiyle düzenlenen Hububat ve Çekirdek Merkezi’nin anahtar teslim ve AR-GE Merkezi’ne Rifat Hisarcıklıoğlu’nun isminin verilmesi töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Sanayi ve ticaret şehri olduğumuzu söylerken çok gururlanıyoruz fakat tarım şehri olduğumuzu dile getirirken sesimiz çok kısık çıkıyor. Kayseri, Türkiye’nin tarımsal deposudur, 24 ürünün üretiminde önemli bir merkezdir. Kayseri, görüldüğü üzere her alanda mücadele vermektedir” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kayseri Ticaret Borsası'nın işbirliğiyle açılmış olan Hububat ve Çekirdek Merkezi’nin anahtar teslimi ve AR-GE Merkezi’ne TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun isminin verilmesi, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, STK temsilcileri ve iş insanları katılım sağladı.

Kayseri’nin sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra büyük bir tarım merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Sanayi ve ticaret şehri olduğumuzu söylerken çok gururlanıyoruz fakat tarım şehri olduğumuzu dile getirirken sesimiz çok kısık çıkıyor. Büyük bir gururla belirtmeliyim ki Kayseri tarım şehridir. Türkiye’nin tarımsal deposuyuz, özellikle ekili alan başta olmak üzere Türkiye’de beşinci sıradayız. Bitkisel üretim büyüklüğünde Türkiye beşincisiyiz, 2022 yılında 8 ürünle üretimde ilk 10’da bulunurken şu anda 24 ürünün üretiminde en büyük 10 il arasında bulunuyoruz. Denizimiz olmadığı halde balık üretiminde Türkiye dördüncüsüyüz. Hayvancılıkta ilk 10’un içerisindeyiz. Kayseri, her alanda mücadele vermektedir” şeklinde konuştu.